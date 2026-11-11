Tunisie: A Bargou - Kaïs Saïed reboise la terre brûlée et érige l'école Sidi-Amer en modèle national

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé dimanche matin la célébration de la fête de l'arbre à Bargou, dans le gouvernorat de Siliana. Il y a planté plusieurs arbres sur des sites touchés par les incendies de l'été dernier, survenus en pleine vague de chaleur et alors que les réseaux de distribution d'eau étaient interrompus dans plusieurs régions du pays.

Le moment fort de cette journée a toutefois été sa visite à la petite école rurale, Sidi-Amer, qui ne compte que quatre classes mais s'est imposée face à plus de 138.000 établissements scolaires issus de 61 pays.

À Sidi Amer, une école rurale qui prouve que l'excellence ne dépend pas des moyens

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Le Chef de l'État s'est rendu dans cet établissement de la délégation de Siliana-Sud, qui vient de remporter le Prix de l'école d'excellence lors de la 10e édition du «Défi de la lecture arabe» (Arab Reading Challenge), concours lancé aux Émirats arabes unis. Selon le communiqué de la Présidence, l'école a prouvé, malgré la modestie de ses moyens, que l'excellence ne se mesure pas à l'ampleur des ressources, mais à la volonté, à la détermination et à la foi. La confiance en soi et le bon usage des moyens, même limités, ouvrent la voie à la créativité, à l'innovation et à la réussite.

Cette réussite tranche avec la situation du territoire. Siliana dispose de marbre, de sable, de granulats et de gypse, ainsi que de 431.200 hectares de terres cultivables, dont seulement 18.400 sont irrigués. Le gouvernorat affiche pourtant des taux de pauvreté élevés. À Bargou, selon l'INS (septembre 2020), 5,9% des élèves du secondaire décrochent et 24,4% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Saïed lui-même a cité l'abandon scolaire précoce parmi les maux du secteur lors de la Journée du savoir 2023.

C'est pour y répondre que la Tunisie a d'ailleurs annoncé l'élaboration d'une stratégie nationale, destinée à ramener ces jeunes vers l'école ou la formation professionnelle. Un chantier qui donne tout son sens à l'exemple de l'école de Sidi Amer.

«Une école pour tous», le credo du Chef de l'État

Cette visite fait ainsi écho aux positions que le Président défend sur l'enseignement depuis plusieurs années. Le 8 octobre dernier, il a plaidé pour un système éducatif national démocratique, accessible à tous, garantissant l'égalité des chances. Il a demandé que chaque élève dispose du transport, des repas, d'un hébergement en internat, de vêtements et de fournitures, et que des clubs culturels soient créés dans les établissements. Il a également promu l'éducation parmi les enjeux de sécurité nationale.

Dès 2022, il affirmait que le pays avait aussi bien les moyens que la volonté de corriger les déséquilibres de l'école publique, et il jugeait que l'affaiblissement de l'enseignement depuis les années 1980 comptait au nombre de torts les plus graves faits au peuple. En 2024, il estimait qu'aucun avenir n'était possible sans une école publique ouverte à tous à égalité. Début 2025, il avait salué la noblesse du métier d'enseignant.

Incendies et pénuries d'eau, une lecture politique

À Bargou, le Chef de l'État a une nouvelle fois affirmé que la simultanéité des incendies et des perturbations de la distribution d'eau n'était pas fortuite. Il a toutefois rappelé que seule la justice est habilitée à établir les responsabilités, afin que nul n'échappe aux poursuites.

Mais l'enjeu dépasse ces deux événements, selon lui. Le Président les rattache à une série de difficultés qui, de la soif à la flambée des prix, auraient un même fil conducteur, à savoir la volonté de nostalgiques de l'ancien système de reconquérir leur influence par tous les moyens. Ces manoeuvres, a-t-il assuré, se sont heurtées à la vigilance des Tunisiens, conscients de la gravité de la période.

À cette occasion, Saïed a demandé à tous les agents publics de se mobiliser comme sur un front de combat au service des citoyens. Il a réclamé des diagnostics chiffrés, mais surtout des actions concrètes pour que les Tunisiens bénéficient de la sécurité et de conditions de vie décentes. Ce langage rappelle ses déplacements précédents dans la région. En janvier 2024, à Siliana, il avait exigé de chaque responsable qu'il assume pleinement ses obligations envers la population.

Devant des citoyens, le Chef de l'État a affirmé que les calendriers fixés par ses adversaires échoueraient, que le sabotage qui sévit depuis des décennies prendrait fin et qu'une nouvelle génération, attachée aux valeurs nationales, prendrait le relais. Il a dénoncé des lobbies qui, dans l'ombre et avec le soutien d'héritiers du colonialisme, fabriquent des crises et entravent les services pour semer le désespoir. Kaïs Saïed a assuré que la mémoire populaire n'oublierait pas leurs méfaits et que la décision prise était irréversible. Il a promis que la Tunisie serait verte, du nord au sud, et ajouté que celui qui allume les feux en sera le premier brûlé.

Enfin, il a plaidé pour une valorisation touristique de la région. Il a évoqué ses sites naturels, comme la grotte d'Aïn Dhahab, et ses nombreux vestiges archéologiques, tout en déplorant le manque d'infrastructures, de logistique et d'itinéraires aménagés pour attirer les visiteurs.

Sur les terres brûlées de Bargou, les jeunes plants mis en terre demanderont certes des années avant de donner de l'ombre. Mais, dans le même gouvernorat, une école de quatre classes a montré qu'avec de la volonté, la réussite peut pousser sans grands moyens.