Tunisie: STB et AFD - Une subvention verte jusqu'à 50 000 euros

10 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La Société tunisienne de banque (STB) a signé un protocole d'accord avec l'Agence française de développement (AFD) et Expertise France dans le cadre du projet Rawafed+. Selon la banque, les entreprises clientes éligibles pourront bénéficier d'une subvention verte pouvant atteindre 10 % du montant du crédit accordé, dans la limite de 50 000 euros.

Cette aide vise à soutenir les investissements dans l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et d'autres projets à impact environnemental positif.

Le partenariat prévoit également un accompagnement technique des équipes de la STB. Il portera sur la finance durable, le financement vert et la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

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