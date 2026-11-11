Tunisie: La Bourse de Tunis enchaîne une quatrième séance dans le vert

10 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La Bourse de Tunis enchaîne, mardi, une quatrième séance consécutive en territoire positif. Le TUNINDEX a affiché une embellie de 0,3% à 18 820,56 points, dans un volume de 8,9 millions de dinars (MD), selon l'intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

L'analyse des valeurs :

Le titre ICF s'est offert la meilleure performance de la séance. L'action du producteur du fluorure d'aluminium a inscrit une avancée de 6% à 143,500 D, dans un flux relativement soutenu de 488 mille dinars.

Le titre ATB s'est également distingué sur la séance. L'action de la banque a signé une progression de 2,8% à 3,680 D, tout en animant le marché avec des échanges de 834 mille dinars.

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Le titre NEW BODY LINE a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L'action de la société a reculé de 3,6% à 2,400 D. La valeur a brassé un flux modeste de 2 mille dinars.

Le titre EURO-CYCLES a été mal orienté. L'action s'est délestée de 2,5% à 9,750 D. La valeur a été échangée à hauteur de 139 mille dinars.

Le titre BNA a été la valeur la plus convoitée par les investisseurs. L'action de la banque a alimenté le marché avec des capitaux de 1,3 MD, affichant une légère baisse de 0,01% à 19,900 D.

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