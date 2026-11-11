Tunisie: La Bourse de Tunis enchaîne une quatrième séance dans le vert

La Bourse de Tunis enchaîne, mardi, une quatrième séance consécutive en territoire positif. Le TUNINDEX a affiché une embellie de 0,3% à 18 820,56 points, dans un volume de 8,9 millions de dinars (MD), selon l'intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

L'analyse des valeurs :

Le titre ICF s'est offert la meilleure performance de la séance. L'action du producteur du fluorure d'aluminium a inscrit une avancée de 6% à 143,500 D, dans un flux relativement soutenu de 488 mille dinars.

Le titre ATB s'est également distingué sur la séance. L'action de la banque a signé une progression de 2,8% à 3,680 D, tout en animant le marché avec des échanges de 834 mille dinars.

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Le titre NEW BODY LINE a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L'action de la société a reculé de 3,6% à 2,400 D. La valeur a brassé un flux modeste de 2 mille dinars.

Le titre EURO-CYCLES a été mal orienté. L'action s'est délestée de 2,5% à 9,750 D. La valeur a été échangée à hauteur de 139 mille dinars.

Le titre BNA a été la valeur la plus convoitée par les investisseurs. L'action de la banque a alimenté le marché avec des capitaux de 1,3 MD, affichant une légère baisse de 0,01% à 19,900 D.