Tunisie: Enseignement de base et secondaire/Examens du premier trimestre - Trois semaines décisives avant les vacances d'hiver

Du primaire au secondaire, en passant par le préparatoire, tous les élèves sont, pour ainsi dire, sur le pied de guerre. Ils se préparent, tous, à affronter les épreuves écrites, pratiques et orales figurant dans les programmes officiels (pour le primaire) ainsi que les tests et devoirs (pour les collégiens et les lycéens).

D'ailleurs, dans deux circulaires distinctes, en date du 23 septembre 2026, le ministère de l'Éducation a précisé les différentes étapes d'évaluation et de contrôle continu des écoliers, des collégiens et des lycéens pour l'année scolaire en cours.

Toutes les échéances ont été fixées pour les trois trimestres.

Cela fait près de deux mois que nos enfants ont intégré leurs établissements scolaires. Dans le premier degré d'enseignement de base, les élèves ont déjà commencé à passer les premières épreuves d'évaluation.

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Leurs camarades des collèges et des lycées s'apprêtent, de leur côté, à en faire de même.

Élèves du primaire

Pour les premiers, c'est la période située entre le lundi 2 et le samedi 21 novembre 2026 qui a été choisie pour passer les épreuves d'évaluation. Celles-ci concernent toutes les matières orales et pratiques inscrites aux programmes officiels ainsi que tous les niveaux (de la première année à la sixième).

Quant à la période du lundi 23 novembre au samedi 5 décembre 2026, elle concerne toutes les matières écrites prévues dans les programmes officiels. La dernière phase d'évaluation s'étalera du lundi 7 au samedi 12 décembre 2026. Les enseignants devraient la réserver à corriger les copies et les rendre aux élèves afin que les parents puissent en prendre connaissance. La date du 10 décembre sera le dernier délai pour enregistrer les notes sur la plateforme réservée à cet effet par le ministère.

Enfin, notons que le premier trimestre sera clôturé par la distribution des carnets de notes durant la période se situant entre le 10 et le 12 décembre 2026.

Les collèges et les lycées

S'agissant, maintenant, des collégiens et des lycéens, il faut signaler que la période d'évaluation au moyen des tests et des devoirs de contrôle prendra fin le samedi 21 novembre pour laisser place à l'évaluation par le biais des devoirs de synthèse. Comme d'habitude, les élèves auront à affronter deux phases.

La première se déroulera au cours de la période allant du lundi 23 novembre au samedi 5 décembre. Les devoirs de contrôle seront effectués avec un déroulement normal des cours. Tandis que la période allant du lundi 7 au samedi 12 décembre 2026 les élèves subiront les épreuves des devoirs de synthèse dans le cadre de ce qu'on appelle la semaine bloquée.

Après la rentrée à la suite des vacances scolaires d'hiver, les professeurs procéderont à la correction des devoirs. Durant cette même période, les élèves et leurs parents prendront connaissance des notes qui ont été attribuées.

Selon la circulaire déjà citée, les enseignants devront consigner les notes sur la plateforme électronique dédiée à cet effet.

C'est, justement, sur ce point que la Fges (Fédération générale de l'enseignement secondaire) a appelé les enseignants à boycotter cette procédure. En effet, la Fges juge que ce travail ne relève pas des prérogatives de l'enseignant. C'est une tâche qui devrait incomber à l'administration.

Toujours est-il qu'on en est pas à une pierre d'achoppement près entre ce syndicat et le ministère de l'Éducation.

Vacances d'hiver avancées

À toutes fins utiles, il y a lieu de noter que la fin du premier trimestre sera ponctuée d'étapes ultimes qui consistent en la reprise des cours et la tenue des conseils de classe. Cette dernière est prévue du 6 au 9 janvier 2027.

Ne soyons pas surpris cette année si les vacances scolaires d'hiver commencent un peu plus tôt que d'habitude. En effet, elles sont programmées du lundi 14 décembre au dimanche 27 décembre. Du coup, le 1er janvier est devenu un jour férié à part. Il coïncide avec un vendredi. De ce fait, ces vacances n'intégreront pas le jour de l'An 2027 dans l'échéancier. Ceci ne manquera pas de chambouler les programmes de beaucoup de gens qui croyaient prolonger les vacances jusqu'à l'arrivée de la nouvelle année. C'est pourquoi ils devront se contenter du calendrier élaboré par le ministère ou bien recourir au bon plan qui peut leur permettre d'enjamber le samedi 2 et le dimanche 3 janvier 2027. Bonne fête de fin d'année, malgré tout.