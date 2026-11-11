Algérie: Le pays déterminé à protéger la sécurité hydrique et sanitaire de ses citoyens

TLEMCEN — L'Algérie a pris une série de mesures et de dispositions nécessaires pour faire face à la pollution des eaux causée par le Maroc, la protection des ressources hydriques, la garantie de la sécurité hydrique et sanitaire des citoyens, ainsi que la préservation de l'équilibre écologique et de la biodiversité demeurant "parmi les priorités fondamentales de l'Etat".

Dans ce cadre, et sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une importante délégation ministérielle s'est rendue, mardi dans la wilaya de Tlemcen. Conduite par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, M. Brahim Merad, cette visite de terrain avait pour objectif d'examiner de près la situation, d'évaluer les conséquences de ce phénomène préoccupant sur l'environnement et la santé publique et de prendre les mesures nécessaires pour y faire face.

La visite a notamment concerné les principaux sites touchés par la pollution, en particulier le cours de l'oued Mouilah, qui se déverse dans le barrage de Hammam Boughrara, (daïra de Maghnia), où elle a constaté l'ampleur de la pollution résultant du déversement des eaux usées, des déchets et de substances polluantes en provenance du Maroc.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre d'Etat, accompagné de la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Mme Kaouter Krikou, du ministre de l'Hydraulique, M. Lounes Bouzegza, du ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Aït Messaoudane, ainsi que du ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani, a indiqué que, suite aux alertes reçues par les autorités publiques concernant la dégradation de la qualité de l'eau et la mortalité des poissons, une intervention immédiate avait été déclenchée.

Des équipes et des services pluridisciplinaires ont ainsi été dépêchés sur place afin d'évaluer la situation, de prélever des échantillons d'eau et de les soumettre aux analyses nécessaires.

M. Merad a souligné que les pouvoirs publics traitent cette situation "avec tout le sérieux et le sens des responsabilités".

Il a également réaffirmé que la protection des ressources hydriques, la garantie de la sécurité hydrique et sanitaire des citoyens, ainsi que la préservation de l'équilibre écologique et de la biodiversité constituent " des priorités fondamentales de l'Etat".

Il a ajouté qu'aucune pratique susceptible de porter atteinte à l'environnement ou de menacer la santé des citoyens ne serait tolérée.

Le ministre a également précisé que les différents secteurs et services concernés ont été mobilisés afin de renforcer les contrôles, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ces rejets et d'en prendre en charge les conséquences, tout en assurant le suivi des analyses et des investigations en cours.

De son côté, la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Mme Kaouter Krikou, a indiqué, dans une déclaration à l'APS, qu'un ensemble de mesures et de procédures de contrôle et de prévention a été adopté pour protéger la sécurité hydrique et l'écosystème contre les répercussions de la pollution au niveau de l'oued Mouilah et du barrage de Hammam Boughrara.

Elle a précisé que la délégation ministérielle avait constaté, lors de sa visite sur le terrain, l'ampleur des dommages causés à la nature, à la biodiversité et au couvert végétal par l'afflux des déchets, estimant que ces pratiques constituent "une agression contre la nature et une destruction du couvert végétal et de la biodiversité".

La ministre a mis en avant "l'existence de procédures de contrôle du côté algérien, ainsi que de mesures de suivi rigoureuses au niveau des secteurs de l'Environnement et de l'Hydraulique, afin de garantir la salubrité des eaux destinées à la consommation humaine et de celles réservées à l'irrigation".

Pour sa part, le ministre de l'Hydraulique, M. Lounes Bouzegza, a souligné que l'Algérie a pris toutes les précautions nécessaires en matière de traitement afin d'éviter les conséquences de la pollution dans la bande frontalière ouest du pays.

Il a indiqué que 14 communes du couloir ouest de la wilaya de Tlemcen sont alimentées en eau à partir du barrage de Hammam Boughrara.

A cet effet, il a déclaré "nous avons pris toutes les précautions de traitement en nous appuyant sur les stations d'épuration et de traitement afin d'assurer l'alimentation des citoyens en eau conformément aux normes de qualité en vigueur".