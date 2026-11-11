Afrique: Le président du PAP examine avec le président de la Commission de l'UA le renforcement de la place du parlement et l'accélération du processus de réforme institutionnelle

ADDIS-ABEBA — Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a reçu le président du Parlement panafricain (PAP), Fateh Boutbig, lors d'une rencontre consacrée à l'examen des moyens de renforcer la coopération et la coordination entre les deux institutions et de soutenir le processus de réforme institutionnelle du PAP, afin de renforcer son efficacité et sa place au sein du système de l'UA.

Au cours de cette rencontre, tenue lundi, M. Boutbig a présenté les principales réformes en cours pour redynamiser le travail du PAP, notamment la révision de son règlement intérieur, le développement de ses mécanismes de travail et le renforcement de sa performance institutionnelle, ainsi que les préparatifs de la prochaine session ordinaire, prévue du 1er au 17 décembre 2026.

Le président du PAP a également présenté le programme des initiatives stratégiques pour 2027, qui prévoit la création d'un Centre africain de recherche et d'études législatives, le lancement d'un programme de formation parlementaire et le renforcement de la coopération avec le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA, dans les domaines de la prévention des conflits et de l'alerte précoce, ainsi que l'organisation de conférences continentales consacrées à l'autonomisation des femmes et des jeunes, et au rôle des partis politiques dans le renforcement de la gouvernance démocratique, de la paix et de la stabilité.

De son côté, le président de la Commission de l'UA a salué la nouvelle dynamique et le processus de réforme en cours au sein du PAP sous la conduite de Fateh Boutbig, soulignant l'importance de consolider son rôle d'espace continental de dialogue, de pluralisme politique, de participation démocratique et d'expression des aspirations des peuples africains, tout en garantissant la liberté d'expression et le respect des droits de l'opposition politique.

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M. Mahmoud Ali Youssouf a, en outre, réitéré l'engagement de la Commission à soutenir les efforts visant à encourager la ratification du protocole relatif au PAP et à encourager les réformes concrètes à même de développer ses prérogatives et de renforcer sa présence institutionnelle.

Au terme de la rencontre, les deux parties ont souligné l'importance d'approfondir le partenariat institutionnel, de renforcer les capacités et d'assurer un financement durable du PAP, afin de lui permettre d'assumer pleinement son rôle dans la promotion de l'intégration continentale, l'ancrage de la gouvernance démocratique et la concrétisation des aspirations des peuples africains dans le cadre de l'Agenda 2063 de l'UA.