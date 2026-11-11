Algérie: Une délégation américaine exprime son admiration pour le parc archéologique de Tipasa et salue sa valeur historique et civilisationnelle

TIPASA — Les membres d'une délégation américaine, composée de citoyens et de cadres des villes de Kansas City et Lawrence dans l'État du Kansas, ont exprimé, mardi, lors de leur visite au parc archéologique de Tipasa, leur admiration pour ce site historique classé au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), saluant sa valeur historique et civilisationnelle.

Dans ce cadre, Amber Sellers, membre du conseil municipal de la ville de Lawrence (Kansas), a fait part de son admiration pour la manière dont cet héritage historique est préservé, assurant que "l'art et la culture constituent un moyen de communication entre les peuples".

La même intervenante s'est dite heureuse de la visite qu'elle effectue en Algérie au sein de la délégation américaine, indiquant que "ce type de visites, qui permet de découvrir le patrimoine culturel de l'autre, est de nature à renforcer les partenariats et à élargir les opportunités de coopération et d'innovation".

De son côté, la directrice de la communication et des relations avec les résidents de la ville de Lawrence, Corinne Gilbert, s'est dite très touchée par la visite du site archéologique, ce qui représente pour elle "une expérience exceptionnelle".

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Elle a ajouté que la délégation "s'emploiera, à son retour aux Etats-Unis, à partager les connaissances acquises et les découvertes faites lors de sa visite en Algérie, en transmettant son expérience à son entourage et en faisant connaître les nombreux sites archéologiques et le riche patrimoine historique dont recèle le pays", exprimant, à cet égard, l'espoir que cette initiative contribue à encourager davantage d'Américains à visiter l'Algérie, et son souhait d'y revenir à l'avenir.

Pour sa part, l'inspectrice de police de Lawrence, Meghan Bardwell, a qualifié sa visite au parc archéologique de Tipasa d'"expérience impressionnante et émouvante", soulignant que la découverte de ce patrimoine lui avait permis d'avoir "une compréhension plus approfondie de la culture et de l'histoire de l'Algérie".

Elle a également salué l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés depuis son arrivée en Algérie, estimant qu'ils interviennent dans la continuité de l'ambiance qu'elle avait vécue lors du séjour de la sélection nationale de football et de ses supporters dans l'État du Kansas, à l'occasion de la Coupe du monde 2026.

Elle a, en outre, exprimé son souhait de revenir en Algérie afin de découvrir d'autres sites et de déguster ses plats traditionnels.

Il convient de rappeler que le parc archéologique de Tipasa constitue l'un des ensembles archéologiques les plus importants de la région du Maghreb.

Il abrite des vestiges remontant aux périodes phénicienne, romaine et byzantine.

La visite de la délégation américaine de ce site s'inscrit dans le cadre de la visite d'amitié effectuée en Algérie par des citoyens des villes de Kansas City et de Lawrence, dans l'État du Kansas, à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.