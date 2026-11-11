Afrique: Ouverture du festival culturel international de la poésie arabe avec la participation de 12 pays

BISKRA — Le Festival culturel international de la poésie arabe s'est ouvert, mardi après-midi, dans la grande salle de spectacles du Théâtre régional Chebbah El-Mekki de Biskra, avec la participation de 12 pays arabes.

Le commissaire du festival, Ahmed Delbani, a souligné, dans son allocution d'ouverture, que cette nouvelle édition se distinguera par la qualité de sa programmation, tant par le nombre de poètes invités que par l'originalité de leurs créations.

Il a également mis en avant la place accordée à une poésie qui exprime les réalités de l'homme arabe, au-delà des frontières géographiques et des différences entre les peuples.

Une poésie qui, selon lui, a le pouvoir de rapprocher les hommes et de faire entendre, à travers la voix de poètes talentueux, les valeurs universelles de l'humanité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Delbani a ajouté que l'importante participation de poètes venus de pays arabes comme l'Irak, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Palestine et la Syrie, ainsi que la présence de critiques littéraires arabes, s'inscrit en droite ligne du slogan du festival "la poésie... un pont entre les rives" qui vise à rassembler différentes expériences et sensibilités poétiques.

Plusieurs poètes, parmi lesquels Lakhdar Baraka et Samira Benaïssa (Algérie), Chawki Abdul Amir (Irak), Abdullah Aïssa (Palestine) et Ahmed Bakheet (Égypte), ont déclamé des poèmes illustrant la richesse et la diversité de la poésie arabe. Leurs prestations ont été chaleureusement applaudies par le public.

Le Théâtre Chebbah El-Mekki accueillera jusqu'au 14 novembre, en plus des soirées dédiées aux lectures poétiques, des séminaires consacrés à la poésie arabe, a également fait savoir la même source.

Cet événement, organisé par le commissariat du festival en coordination avec la direction de la culture et des arts, prévoit également des excursions touristiques à l'intention des invités de cette rencontre littéraire qui pourront ainsi découvrir les sites historiques et culturels des Ziban.