Afrique: La contribution continentale du pays au développement du secteur du bâtiment et des infrastructures soulignée

ALGER — Des experts et des opérateurs économiques africains ont mis en avant, mardi à Alger, le rôle de l'Algérie et sa contribution aux efforts visant à développer le secteur des infrastructures et du bâtiment sur le continent africain, notamment au regard des réalisations accomplies par le pays dans ce domaine.

Ils ont également souligné l'importance de renforcer les relations de partenariat entre les entreprises du secteur dans les pays du continent, dans le cadre d'une coopération africaine durable.

En marge de la 3e édition du Sommet africain de l'innovation et de l'investissement immobilier (ARIIS 2026), les experts ont indiqué que l'Algérie a réussi, grâce à ses potentialités et à l'expérience acquise, à développer ses infrastructures, notamment les réseaux routiers, les aéroports et les projets de pôles urbains résidentiels, en faisant une locomotive pour les pays africains, tant dans le domaine de la réalisation que dans celui du partenariat et de l'échange d'expériences et d'expertises.

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Dans ce contexte, l'expert dans les domaines du bâtiment et de l'immobilier, René Moundzika, de la République du Congo, a indiqué que l'Algérie connaît "une avancée notable dans le développement du secteur des infrastructures, comme en témoignent les grands ouvrages dont le pays dispose actuellement".

Il a ajouté que ces réalisations sont le fruit d'"efforts considérables" ayant permis de valoriser les ressources humaines et matérielles du pays, faisant ainsi de l'Algérie l'un des pays pionniers du continent, à même de contribuer aux efforts africains à travers le partage des expériences et des expertises.

L'expert a relevé que le "ARIIS 2026" constitue une opportunité pour les participants africains de nouer des partenariats prometteurs fondés sur le principe gagnant-gagnant, au regard de la disponibilité de tous les facteurs de réussite, notamment une main-d'oeuvre qualifiée et capable de réaliser les projets, une expertise professionnelle et technique, ainsi qu'un marché prometteur.

De son côté, le directeur d'une entreprise tunisienne spécialisée dans la formation et expert en immobilier, Achraf Lachkheb, a indiqué que le secteur du bâtiment et des travaux publics, ainsi que le marché immobilier en Algérie, connaissent "une dynamique importante et accélérée, grâce à la conjugaison des moyens et des ressources avec une ferme volonté de promouvoir les différents domaines de l'activité économique".

M. Lachkheb a ajouté que sa participation à cette édition, organisée en Algérie, vise à échanger les points de vue et à partager les expériences, dans un contexte marqué par la disponibilité de tous les facteurs de réussite au sein du continent africain, notamment des ressources humaines qualifiées et de jeunes talents capables de relever les défis.

De son côté, le commissaire de "ARIIS 2026", Nasreddine Bouteraa, a affirmé que cette manifestation, qui s'étale sur deux jours, vise à examiner les perspectives du secteur du bâtiment et de l'immobilier en Afrique, à promouvoir l'utilisation des technologies les plus récentes en la matière, à établir des relations de partenariat et d'affaires entre les opérateurs africains, ainsi qu'à découvrir les innovations dans le secteur immobilier.

Les travaux portent notamment sur l'examen des opportunités d'investissement immobilier et de développement urbain en Algérie et en Afrique, ainsi que sur les perspectives de mise en place de partenariats économiques entre les entreprises. Ils abordent également le rôle de l'innovation, de la transformation numérique et des nouvelles technologies dans la modernisation des secteurs de l'immobilier et du bâtiment, ainsi que dans l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des projets.

Le programme prévoit également des débats sur la construction durable et les villes intelligentes, les financement des projets immobiliers et les mécanismes d'attraction des investissements, ainsi que sur les moyens de renforcer la contribution des start-up et des entreprises innovantes, en adéquation avec les mutations économiques et technologiques que connaissent les marchés africains.