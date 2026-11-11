Tunisie/Pays-Bas - Un partenariat renforcé autour de projets de développement durable

Tunis — Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a indiqué que la Tunisie bénéficiera d'un don de 60,92 millions d'euros du gouvernement néerlandais destiné à financer de nouvelles phases du programme national de protection du littoral, notamment à Bizerte, Monastir, Sousse et Djerba.

Le don est accordé dans le cadre du programme DRIVE (Development Related Infrastructure Investment Vehicle), un instrument de financement du gouvernement néerlandais mis en oeuvre par "Invest International".

La convention a été signée, mardi, au siège du ministère des Affaires étrangères, par le ministre et la Présidente-directrice générale de l'institution néerlandaise d'"Invest International", Melanie Maas Geesteranus, en présence de l'ambassadrice des Pays-Bas en Tunisie, Dewi van de Weerd, et de l'ambassadrice d'Allemagne, Elisabeth Wolbers, selon un communiqué du ministère.

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Ce financement couvrira les quatrième et cinquième phases du programme, ainsi qu'une phase additionnelle. Lancé en 2013 dans le cadre de la coopération tuniso-allemande avec le concours financier de la Banque allemande de développement (KfW), ce programme prévoit des travaux de protection sur trois sites supplémentaires : Bizerte, la zone comprise entre Sousse-Sud et Skanès et Qaraiya, à Monastir, et le littoral nord-est de l'île de Djerba. Il permettra également de réaliser une étude consacrée à la protection du littoral entre Béni Khiar et Yasmine Hammamet.

Avec près de 61 millions d'euros de don et leur expertise en ingénierie côtière, les Pays-Bas apportent une contribution majeure à cet effort commun, aux côtés de la Tunisie et de l'Allemagne, pour restaurer les plages et renforcer la résilience du littoral, selon un communiqué de presse de l'ambassade des Pays-Bas en Tunisie.

Ce partenariat associe les priorités tunisiennes au savoir-faire néerlandais pour développer des solutions durables et adaptées aux réalités locales. Il s'inscrit dans une longue tradition de coopération entre les deux pays, illustrée notamment par la participation d'entreprises néerlandaises au projet majeur d'assainissement et de restauration du Lac Nord de Tunis et de ses berges dans les années 80, ajoute la même source.

Le ministre a salué, au cours d'un entretien qu'il a eu à cette occasion avec la directrice Générale de l'institution "Invest International", la qualité des relations d'amitié et de coopération entre la Tunisie et les Pays-Bas. Il a exprimé la volonté de la Tunisie de renforcer le partenariat bilatéral et de tirer davantage profit de l'expertise néerlandaise, pionnière à l'échelle internationale dans le développement de solutions durables dans plusieurs secteurs vitaux tels que l'agriculture, la gestion de l'eau, le transport et les infrastructures.

De son côté, la responsable néerlandaise a souligné l'intérêt de son pays pour le développement de la coopération avec la Tunisie, considérée comme partenaire important en Afrique du Nord.

"Invest International" est une institution œuvrant au financement de projets contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable.