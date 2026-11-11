Afrique: «GEX 2026» - Manoeuvres militaires conjointes entre la Côte d'Ivoire, le Gabon et la France

11 Novembre 2026
Radio France Internationale
Par Fanny Noaro

La Côte d'Ivoire, le Gabon et la France participent à un exercice militaire conjoint. Baptisé « GEX 2026 » (Grand exercice multinational interarmées 2026), il rassemble plus d'un millier de militaires, en Côte d'Ivoire d'abord et toute cette semaine, avant d'aller à la fin du mois au Gabon (du 24 au 29/11). Objectif : tester la réactivité et la coordination des armées face aux menaces qui pèsent sur le golfe de Guinée et l'Afrique de l'Ouest.

Depuis samedi 30 octobre, près de 1200 militaires ivoiriens issus des forces terrestres, aériennes, navales et spéciales participent à cet exercice.

A leur côté une centaine de militaires appartenant à l'infanterie motorisée des Forces armées gabonaises (FAG), et au moins 600 soldats français, appuyés par 3 Mirages 2000 et un porte-hélicoptères amphibie, le PHA Mistral.

Prises d'otages, combats en forêts, interventions en terrain difficile, ces exercices vont se dérouler à Jacqueville, Yamoussoukro et Bouaké et doivent permettre, selon le chef d'état major de l'armée ivoirienne, le général Lassina Doumbia, « d'éprouver nos procédures en les confrontant aux réalités du terrain ».

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Cet exercice illustre, côté français, le « partenariat militaire renouvelé » en Afrique. Depuis la fermeture de ses bases sur le continent, exceptée celle de Djibouti, l'armée française intervient « en réponse aux besoins exprimés, au cas par cas, par les pays africains » rappelle le général Valentin Seiler, chef du Commandement pour l'Afrique (CPA), soulignant que « la France s'accommode sans aucun état d'âme » de la logique de multi-partenariat voulue par les pays du continent.

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