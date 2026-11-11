Afrique: Retour sur une journée faste pour le taekwondo sénégalais aux JOJ 2026

Dakar — Cris de joie, drapeaux brandis, émotion à son comble : le complexe Iba-Mar-Diop a vibré mardi au rythme de l'une des plus belles journées du taekwondo sénégalais aux JOJ Dakar 2026, avec le sacre de Marie Sarr, dans la catégorie des moins de 55 kg, ajouté au bronze remporté par Aïda Touré chez les moins de 63 kg.

Dès les demi-finales, Marie Sarr laissait entrevoir toute l'étendue de son talent. Face à l'Allemande Karlee Vogel, la jeune Sénégalaise a fait preuve d'une remarquable sérénité, d'une maîtrise technique et d'une assurance incroyables. Victorieuse en deux rounds à zéro (2-0), elle donnait l'impression de posséder les ressources nécessaires pour aller chercher le titre.

Sur le bord du tatami, au milieu des encouragements nourris du public, il était difficile de ne pas imaginer le scénario d'une nouvelle consécration sénégalaise.

Après les succès enregistrés en lutte de plage à Saly et en basketball masculin à trois au complexe du Tour de l'OEuf, la possibilité de voir une nouvelle fois l'hymne national retentir dans cette enceinte semblait prendre forme.

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Mais avant cela, Marie Sarr devait franchir l'ultime obstacle de la finale face à la Tunisienne Yasmine Haouani.

La jeune athlète de 16 ans, élève en Seconde au lycée de Niakhar, village d'origine de la nouvelle championne olympique, dans la région de Fatick (centre-ouest), n'a pas tremblé. Avec la même détermination et la même maîtrise affichées en demi-finale, elle s'est imposée sur le score net de deux rounds à zéro, s'adjugeant ainsi le titre olympique.

Un parcours remarquable pour la jeune sénégalaise, qui avait pourtant connu une entrée en matière difficile, en quart de finale, où elle avait concédé le premier round face à la Jordanienne Laean Alrawashdeh, avant de renverser la situation pour poursuivre son chemin vers le sacre. Cette capacité à réagir après un début compliqué témoigne de son caractère, de sa détermination et du sérieux qu'elle dégageait.

Au coup de sifflet final, le complexe Iba-Mar-Diop a explosé de joie. Le public, constitué en majorité d'écoliers, dont plusieurs sont du même âge que les jeunes athlètes engagés dans la compétition, a fortement animé l'enceinte.

Les jeunes supporters acquis dès le début à la cause de la championne, ont laissé éclater leur bonheur. Le drapeau national brandi, les cris de victoire et les accolades ont accompagné la célébration de la nouvelle championne.

Au milieu de cette liesse se trouvait également Bineta Diédhiou, figure emblématique du taekwondo sénégalais.

Médaillée de bronze aux Championnats du monde de 2005, double championne d'Afrique (2009 et 2012) et championne des Jeux africains en 2015, elle compte plusieurs autres distinctions continentales à son palmarès.

Porte-drapeau du Sénégal aux JO de Pékin en 2008 et lauréate du Lion d'or 2007, elle a été particulièrement émue lorsque Marie Sarr, après son sacre, s'est dirigée vers elle pour la prendre dans ses bras. Une étreinte pleine de symbole entre deux générations de championnes.

Son entraîneur, Assane Dione, avait lui aussi du mal à contenir son émotion. Presque au bord des larmes, le technicien sénégalais savourait l'aboutissement d'un rêve qu'il nourrissait depuis longtemps : offrir une médaille d'or au Sénégal dans cette compétition.

"Je rêvais de gagner une médaille pour le Sénégal moi-même, mais aujourd'hui, mon rêve se réalise", a-t-il confié, visiblement très ému.

Marie Sarr et Aïda Touré, une amitié en or et en bronze

Si Marie Sarr a vécu mardi la journée la plus mémorable de sa jeune carrière, cette consécration a également pris une dimension particulière grâce à la présence de son amie et coéquipière Aïda Touré.

Les deux jeunes combattantes, qui partagent depuis plusieurs années les mêmes entraînements, les mêmes ambitions et les mêmes rêves sportifs, ont donné à cette journée une dimension humaine qui dépasse largement le cadre des résultats.

Entre elles, la complicité ne date pas des JOJ Dakar 2026. Elles ont appris à se connaître sur les tatamis, à partager les exigences de la préparation dans l'objectif de représenter dignement le Sénégal dans cette compétition organisée à domicile.

Aïda Touré, qui a choisi de défendre les couleurs sénégalaises après avoir auparavant représenté la France, avait fait des JOJ Dakar 2026 un objectif majeur.

"Pendant deux ans, je me suis entraînée, j'ai charbonné, j'ai fait plein de compétitions internationales où j'ai fait plein de médailles. J'ai réussi à me qualifier pour les JOJ et j'ai réussi à avoir une médaille", raconte-t-elle sur le site Internet des JOJ Dakar 2026.

Mais cette médaille de bronze n'a pas tout à fait la même saveur que les précédentes. "J'ai l'impression que c'est une médaille comme toutes les autres que j'ai eues, mais ce n'est pas le même goût en fait, vu que c'est les JOJ", explique la jeune combattante.

Mardi, elle a pourtant connu un début poussif. Battue en demi-finale par l'Iranienne Asal Goltapeh (0-2), Aïda Touré a vu s'envoler son rêve de disputer la finale. La déception était immense. En rejoignant la tribune des officiels pour retrouver sa famille, elle apparaissait presque en larmes, encore marquée par cette défaite.

Quelques instants plus tard, son visage allait pourtant changer. Lorsque Marie Sarr a remporté l'or face à la Tunisienne Yasmine Haouani, Aïda n'a pas pu retenir son émotion.

"Je suis trop contente. J'ai pleuré, oui, j'ai pleuré, mais j'étais trop contente pour elle", confie-t-elle.

À peine Marie Sarr avait-elle quitté le tapis qu'Aïda Touré s'est précipitée vers elle pour la prendre dans ses bras. Une étreinte spontanée qui en disait long sur les liens entre les deux jeunes filles. Avant même de répondre aux questions des journalistes, la nouvelle championne a été accueillie par les félicitations de son amie.

Pour Aïda, voir Marie décrocher l'or symbolise presque une victoire personnelle. "Elle a travaillé, mais vraiment, vraiment beaucoup travaillé. Elle a une médaille d'or et ça m'a fait beaucoup de bien après avoir perdu", reconnaît-elle.

Elle décrit son amie comme une fille "calme" et "disciplinée, vraiment disciplinée". Deux qualités qui, selon elle, ont largement contribué à cette consécration.

Au-delà des médailles, les deux jeunes combattantes, habituées à "rigoler ensemble" depuis leurs années d'entraînement, ont surtout partagé une journée qu'elles n'oublieront certainement pas. De la déception d'une demi-finale perdue, à la joie d'un sacre historique, qui a hissé le drapeau sénégalais au sommet.

Ibrahima Bèye, entre fierté et regrets

Dans cette journée de célébration, Ibrahima Bèye (-63kg), représentant du Sénégal, était également de la fête. Éliminé en huitième de finale, le jeune combattant n'a pas voulu manquer le sacre de sa compatriote.

Présent aux côtés de Marie Sarr, il l'a chaleureusement enlacée pour célébrer cette victoire. C'est également lui qui tenait son téléphone pour filmer la championne durant son entretien avec les médias pour immortaliser un moment historique pour le taekwondo sénégalais.

Derrière cette joie collective, on pouvait toutefois deviner une pointe de déception chez le jeune athlète, qui aurait certainement souhaité, lui aussi, faire vibrer le magnifique public du complexe Iba-Mar-Diop et contribuer directement à cette moisson de médailles.

Mais ce n'est que partie remise puis qu'Ibrahima Bèye aura une nouvelle occasion de défendre les couleurs nationales lors des épreuves par équipes mixtes prévues jeudi.

Au-delà de la performance sportive, le sacre de Marie Sarr et le bronze d'Aïda Touré constituent un moment fort pour le sport sénégalais et particulièrement pour le taekwondo féminin.

"Les filles, il faut participer, il faut faire du sport parce que le sport, ce n'est pas seulement pour les garçons, c'est pour les filles aussi", a déclaré Marie Sarr, sous les acclamations d'un public qui n'est pas près d'oublier son nom.