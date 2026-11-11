Sénégal: Orpaillage clandestin - Plusieurs installations détruites dans le département de Saraya

Kédougou — La Brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya a démantelé, mardi, plusieurs installations, lors d'une nouvelle opération de lutte contre l'orpaillage clandestin entre les villages de Bembou et de Séguékho, dans la région de Kédougou (sud-est), a appris l'APS de source sécuritaire.

"Cette opération a permis de démanteler plusieurs installations servant à l'exploitation illégale de l'or. Au total, 21 machines cracheuses ont été détruites et 29 huttes et abris de fortune incendiés" entre 11 heures et 17 heures, a rapporté la même source. D'importants équipements ont également été saisis, dont six moto-tricycles, communément appelés "Piki Paka", huit motocyclettes, quatre groupes électrogènes, dix marteaux-piqueurs, deux motopompes ainsi que 22 bidons de carburant, a-t-elle détaillé.

Cette intervention vient s'ajouter à celle menée le même jour par les éléments du Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI 2) le long de la Falémé, laquelle avait permis la destruction de plusieurs dragues. Ces différentes opérations témoignent de la mobilisation des Forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'exploitation clandestine de l'or et ses conséquences sur l'environnement dans le département de Saraya.