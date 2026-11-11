Sénégal: Protection de l'enfance - Bassirou Diomaye Faye plaide pour "une meilleure coordination des initiatives"

Dakar — Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a appelé la communauté internationale à une mobilisation accrue des ressources et à une meilleure coordination des initiatives de protection de l'enfance, déplorant que les enfants "ne décident pas des guerres" mais en paient pourtant "trop souvent le prix le plus lourd".

Intervenant à la séquence de haut niveau du Sommet sur l'enfance, organisée dans le cadre du Forum de Paris sur la Paix et consacrée à la protection des enfants, mardi, il "a appelé la communauté internationale à une mobilisation accrue des ressources et à une meilleure coordination des initiatives", rapportent les services de la présidence sénégalaise.

L'objectif poursuivi, à ce sujet, est de "garantir à chaque enfant le droit de vivre, de grandir dans la dignité, d'accéder à l'éducation et de construire son avenir", a souligné Bassirou Diomaye Faye. Prenant la parole devant ses pairs, le chef de l'État a rappelé que la protection des enfants engage la conscience collective et la responsabilité politique de toutes les nations, en temps de paix comme en temps de guerre.

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"Les enfants ne décident pas des guerres. Ils en paient pourtant trop souvent le prix le plus lourd. Leur protection ne doit souffrir d'aucune distinction, d'aucun traitement sélectif et d'aucune instrumentalisation", a-t-il déclaré. Le président de la République a saisi cette opportunité pour présenter l'engagement du Sénégal, qui fait de l'enfant une priorité de son action publique.

"Cet engagement repose sur trois piliers", à savoir "des investissements prioritaires dans la santé infantile, la nutrition et l'éducation", et "une stratégie nationale de protection de l'enfant, qui a permis de bâtir un système intégré de prévention et de prise en charge". Il y a aussi "le rôle reconnu aux familles dans l'éducation et le développement des enfants".

Réunis autour du thème "De la souveraineté à la coopération", chefs d'État et de gouvernement et dirigeants d'organisations internationales ont débattu des réponses collectives à apporter aux menaces qui pèsent sur l'enfance à travers le monde.

La prise de parole du président Faye, sur cette question, "s'inscrit dans la continuité de l'engagement constant du Sénégal en faveur de la paix et du dialogue entre les nations. Un engagement que le Président de la République portera dans quelques jours à Phnom Penh, à l'occasion du 20e Sommet de la Francophonie", indique la présidence sénégalaise.