Sénégal: Dividende démographique - Dakar, Thiès et Ziguinchor occupent le peloton de tête

Thiès — Les régions de Dakar, Thiès et Ziguinchor sont les seules à avoir atteint le seuil requis pour tirer profit du dividende démographique, a appris l'APS de l'ingénieur en statistiques démographiques Abou Bâ, chef division population au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

Il intervenait lors de la présentation, mardi, à Thiès, des rapports de suivi des progrès réalisés et des efforts à poursuivre pour mieux tirer parti de leur potentiel démographique, à l'initiative de la Direction du développement du capital humain (DDCH), en collaboration avec le Centre de recherche en économie générationnelle (CREG) et des comités techniques régionaux.

L'indice national de suivi du dividende démographique a connu un "saut de 8 points", passant de 41,5%, selon les données relatives de l'enquête de pauvreté de 2011, à 49,3%, d'après les chiffres de l'enquête de 2019, a renseigné Abou Bâ. La COVID-19 a entraîné une légère baisse de cet indice à "48,3%", a-t-il dit, citant le rapport national.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Les régions de Dakar, Thiès et Ziguinchor occupent la première place, respectivement avec 69,4 % pour la région de Dakar, suivi de Ziguinchor 53,8% et de la région de Thiès 53,3%", a précisé M. Bâ. L'ingénieur statisticien démographe signale que la région de Matam est "laissée en rade, avec 9,7 %" pour l'indice de suivi du dividende démographique. Les autres régions sont encore en-dessous de la barre des "50 %".

C'est le cas de Diourbel, qui est à "plus de 40%", de la région de Kaolack et d'autres encore, qui ne parviennent toujours pas à capter le dividende démographique, a relevé le chef de division. Il explique qu'il faut avoir au moins un indice de 50% pour commencer à tirer profit du dividende démographique. Un niveau que "seules trois régions du Sénégal ont atteint".

Selon lui, quelques crises, notamment, le retrait de la CEDEAO des trois États membres de l'Alliance des États du Sahel, destinataires d"'une bonne partie des exportations" sénégalaises, les guerres en Ukraine et en Iran ont impacté l'indice national du dividende démographique.

Malgré cette situation, la région de Thiès est passée de 49,5% avant la pandémie de Covid-19, pour arriver à 51,3% juste après, avant de se retrouver à 53,3%, a-t-il relevé. "Cela veut dire que Thiès est en train d'amorcer la capture du dividende démographique", a insisté le responsable. "Il nous faut atteindre 80 % d'indice du dividende démographique, pour commencer à le capter pleinement", a-t-il précisé.

Le prochain rapport sur l'indice national de suivi du dividende démographique est attendu en fin décembre.