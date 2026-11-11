Congo-Kinshasa: Ouverture du procès de l'opposant Prince Epenge

11 Novembre 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

Le procès de Prince Epenge doit s'ouvrir au tribunal de paix de Kinshasa Gombe, en République démocratique du Congo. L'opposant, président du parti ADD Congo et porte-parole de la plateforme politique Lamuka de Martin Fayulu, est poursuivi pour « propagation de faux bruits ». Il avait affirmé que le militant Manassé Lomboto avait été assassiné en marge d'une manifestation le 15 septembre dernier. Le ministère public assure lui, sur la base de pièces médicales, que le militant est décédé des suites d'une maladie. La première audience est prévue ce mercredi matin.

C'est dans l'enceinte de la prison de Makala que doit s'ouvrir l'audience. Une prison où est détenu Prince Epenge depuis son transfert il y a une dizaine de jours. L'opposant, arrêté dimanche 25 octobre, a été transféré, samedi 31 octobre, à la prison de Makala, à Kinshasa, après le rejet, la veille, de sa demande de mise en liberté provisoire.

« Il est détenu dans des conditions inhumaines », explique son avocat qui a pu le rencontrer ce mardi et qui dit s'inquiéter de l'état de santé de son client alors que les demandes de remise en liberté provisoire ont toutes étaient rejetées.

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« Nous ferons une nouvelle demande lors de l'ouverture de l'audience », ajoute Maître Clément Muza.

Pour rappel, Prince Epenge avait été arrêté le 25 octobre dernier alors qu'il devait s'envoler pour Rome afin de participer à une rencontre de l'opposition de la République démocratique du Congo puis à une tournée diplomatique de ces opposants en Europe.

« Une arrestation qui nous a surpris », confie un proche de Prince Epenge qui affirme qu'« il n'a jamais reçu de convocation, sinon bien sûr qu'il se serait présenté à la justice ».

L'opposant est donc poursuivi pour « propagation de faux bruits » et il encourt une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison.

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