Ile Maurice: Les dessous d'un empire présumé de Rs 15 milliards

Cryptomonnaies, recrutement ciblé et jeunes professionnels : les nouveaux rouages du trafic

Derrière la tonne et demie de cannabis et de haschisch acheminée vers Maurice à bord du yacht Dreamer, une autre dimension de l'affaire se dessine. Celle d'une organisation présumée qui aurait recours aux outils informatiques et portefeuilles numériques (wallets) et à des réseaux de collaborateurs aux compétences variées. De jeunes professionnels - cadres et personnes disposant de connaissances techniques - auraient ainsi été approchés pour occuper différentes fonctions.

Selon des renseignements recueillis par la rédaction, le patrimoine associé à cette organisation dépasserait Rs 15 milliards. À Maurice, les avoirs qui seraient liés au présumé trafiquant derrière les barreaux, récemment transféré, et à N. D. seraient estimés à environ Rs 2 milliards. Quelle serait la véritable structure de ce réseau et qui en contrôlerait les opérations ?

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Le trafic de drogue à Maurice serait-il en train de changer de génération ? Longtemps associé à des figures connues de l'ancienne garde, le milieu pourrait aujourd'hui voir émerger des organisations fonctionnant selon des méthodes différentes. Plus discrètes, davantage structurées et tournées vers les nouvelles technologies, celles-ci pourraient s'appuyer sur des collaborateurs aux profils variés, dont certains disposeraient de compétences professionnelles et techniques recherchées.

Dans le dossier Dreamer, les enquêteurs de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) doivent notamment examiner les éventuels circuits financiers et les moyens utilisés pour coordonner les opérations. Les outils informatiques, transactions numériques et cryptomonnaies constituent des pistes importantes pour comprendre le fonctionnement de ce réseau présumé.

Selon les renseignements recueillis, l'ascension du principal trafiquant mauricien présumé remonterait à 2013. Au fil des années, il aurait développé une connaissance approfondie des outils informatiques et se serait intéressé très tôt aux cryptomonnaies. Combien de portefeuilles numériques aurait-il constitués depuis ? Qui en détiendrait les accès ? Comment ces wallets seraient-ils administrés ? Et surtout, quelle serait la valeur des avoirs numériques susceptibles d'être associés à ce réseau ?

Ces questions sont essentielles. Car l'enjeu ne consiste pas uniquement à identifier les personnes qui détiendraient les fonds, mais également à comprendre les relations entre les différents intermédiaires et les éventuels bénéficiaires économiques. Les enquêteurs devront notamment déterminer si des transactions numériques ont servi à financer des opérations, à rémunérer certains intervenants ou à faire circuler des fonds entre plusieurs entités.

L'autre particularité de cette organisation résiderait dans son mode de recrutement. Il ne s'agirait pas simplement de trouver des personnes disposées à transporter ou à dissimuler des marchandises. Le réseau aurait également besoin de compétences, de disponibilité et de personnes capables d'assumer des responsabilités distinctes.

L'informatique aurait ainsi pris une place centrale dans cette architecture. Des professionnels, cadres et personnes particulièrement à l'aise avec les outils numériques pourraient constituer différentes composantes d'un dispositif reposant sur une division des tâches. Dans un tel environnement, les compétences techniques, la maîtrise des transactions numériques et la connaissance des circuits financiers représenteraient des atouts considérables.

Selon les renseignements recueillis, les investigations portent également sur les mécanismes de recrutement et les relations entre les différents protagonistes. Le réseau ne se limiterait pas nécessairement aux personnes issues des milieux traditionnellement associés au trafic. Des profils disposant de compétences professionnelles pourraient également être approchés pour intervenir à différents niveaux.

Jeunes recrues... L'argent, un facteur d'attraction

Mais comment ces recrues auraient-elles été identifiées ? Le recrutement aurait-il été organisé autour de relations personnelles, de recommandations ou de contacts professionnels ? Les renseignements recueillis font état d'une méthode qui consisterait à identifier les besoins et les ambitions de jeunes susceptibles d'être approchés. Certains chercheraient à progresser rapidement, à accéder à un meilleur niveau de vie ou à disposer de moyens financiers que leur activité professionnelle ne leur permettrait pas nécessairement d'obtenir.

L'argent pourrait alors devenir un puissant facteur d'attraction. Des promesses de gains et des perspectives matérielles seraient susceptibles d'attirer certains profils. Une fois intégrées, ces personnes pourraient être amenées à jouer des rôles précis, en fonction de leurs compétences et du degré de confiance qui leur serait accordé.

Les renseignements font également état du rôle présumé de N. D., qui aurait pu contribuer à placer certaines personnes à des positions stratégiques. Cette hypothèse soulève la question d'une éventuelle répartition des responsabilités entre plusieurs acteurs. Qui aurait participé au recrutement ? Qui aurait entretenu les relations ? Qui aurait assuré la coordination ? Autant de questions qui restent à éclaircir.

Un autre volet sensible concerne l'implication présumée de membres de la National Coast Guard dans le dossier du yacht Dreamer. Compte tenu de leurs fonctions de surveillance des eaux territoriales, ces allégations soulèvent des interrogations particulières. Les investigations devront déterminer si des membres de cette unité ont effectivement entretenu des relations avec certains protagonistes, si des informations ont pu être communiquées ou si des manquements ont éventuellement facilité le déroulement de l'opération.

Il faudra également établir si les éventuelles relations étaient individuelles ou si elles s'inscrivaient dans un dispositif plus large. À ce stade, la nature des faits reprochés et les responsabilités éventuelles de chacun doivent encore être établies. L'appartenance à cette unité ne saurait, à elle seule, constituer un indice de participation à un trafic.

L'émergence de nouvelles structures

La disparition ou l'affaiblissement de certaines figures et structures du milieu ne signifie pas nécessairement que les réseaux qui alimentent le trafic ont disparu. L'effondrement présumé du réseau associé à Vida Loca pourrait-il avoir favorisé l'émergence d'autres structures ? C'est une piste qui mérite d'être examinée.

Les enquêteurs devront notamment déterminer si les réseaux démantelés ont réellement disparu ou si certains de leurs circuits ont été repris, réorganisés ou maintenus par d'autres acteurs. La question d'éventuelles connexions entre les anciennes structures et les nouveaux protagonistes est également importante.

Le principal trafiquant mauricien présumé aurait-il bénéficié de l'expérience d'un mentor ? Une figure plus ancienne lui aurait-elle transmis des contacts, méthodes ou connaissances nécessaires à la constitution d'une organisation de cette ampleur ? La transition entre l'ancienne garde et les nouveaux acteurs pourrait-elle s'expliquer par une transmission de savoir-faire plutôt que par une simple prise de pouvoir ?

Il ne s'agirait donc pas nécessairement d'une rupture complète avec les anciens circuits, mais éventuellement de leur transformation. Des relations traditionnelles auraient pu être conservées ou réorganisées, tandis que les outils numériques et les compétences professionnelles auraient donné une nouvelle dimension au système. Ces hypothèses restent toutefois à corroborer.

Dans cette perspective, cette tonne et demie de cannabis et de haschisch découverte dans l'opération liée au Dreamer pourrait ne représenter qu'une partie d'une activité plus vaste. D'autres cargaisons auraient-elles précédé cette opération ? Combien de mouvements de marchandises auraient éventuellement échappé à la surveillance ? Les enquêteurs cherchent-ils à établir l'existence de plusieurs opérations maritimes et à identifier leurs éventuels commanditaires ?

La dimension économique du marché constitue également un élément de contexte. En 2024, le marché légal du cannabis en Thaïlande était estimé à 1,31 milliard de dollars américains. Ce chiffre illustre l'importance économique de cette filière dans le pays, sans toutefois permettre de tirer des conclusions sur les revenus du trafic illicite ou sur les opérations attribuées aux personnes visées par l'enquête.

Au-delà des saisies et des arrestations, le véritable enjeu consiste désormais à comprendre la structure financière et humaine de cette organisation présumée. Il faudra identifier les éventuels détenteurs des portefeuilles numériques, retracer les transferts de fonds, établir les liens entre les différents protagonistes et déterminer qui aurait réellement bénéficié des opérations.

Car si les exécutants peuvent être interpellés, le démantèlement d'un réseau de cette envergure exige également de remonter jusqu'aux éventuels financiers, organisateurs et bénéficiaires. Le Dreamer pourrait ainsi n'être que la partie visible d'un dispositif dont les ramifications restent à découvrir.

Le yacht passé au crible par la police scientifique

La police scientifique a procédé, hier, à des examens et des prélèvements à bord du yacht «Dreamer», au port, en présence du capitaine, Suriya Samanboot. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de l'enquête sur un trafic présumé de cannabis entre la Thaïlande et Maurice. Le yacht, qui bat pavillon thaïlandais, est amarré au port et placé sous surveillance policière. Menées en collaboration avec l'ADSU, ces opérations visent à recueillir des indices susceptibles de faire avancer les investigations.

Les enquêteurs soupçonnent l'équipage d'avoir participé à l'acheminement d'environ 1,5 tonne de cannabis vers Maurice à bord du «Dreamer». La cargaison aurait été transbordée sur des vedettes rapides avant d'être débarquée dans la nuit du 19 au 20 octobre. Le capitaine et l'équipage figurent parmi les suspects arrêtés par l'ADSU et sont maintenus en détention. L'enquête se poursuit afin de retracer le parcours de la cargaison, qui reste introuvable.