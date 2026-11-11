Ile Maurice: Petit-Gamin - Le centre équestre sous la menace de sanctions

Le centre équestre de Global Equestrian Ltd, à Petit-Gamin, près d'Arsenal, opère sans permis d'Environmental Impact Assessment (EIA).

C'est ce qu'a confirmé le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, en réponse à une question de Kaviraj Rookny. Une demande de permis a toutefois été déposée le 23 octobre dernier et elle est à l'étude. L'affaire remonte à novembre 2024, après que plusieurs plaintes de riverains ont été reçues concernant des nuisances olfactives, des émissions dans l'air et l'incinération de carcasses animales. Des inspections conjointes, menées en décembre 2024, ont révélé des travaux qui ne correspondaient pas au permis de développement (BLUP) délivré par le conseil de district de Pamplemousses. Une piste de courses, des écuries, un dortoir et un incinérateur figuraient notamment parmi les infrastructures constatées.

Les autorités ont alors annulé le permis d'importation de 20 chevaux et émis plusieurs avis, dont un ordre de démolition en janvier 2025. Une affaire est en cours devant le tribunal de district de Pamplemousses, avec des débats prévus le 26 novembre prochain. Le centre abrite actuellement 220 chevaux, tandis qu'une demande vise à porter sa capacité à 500. En mai 2026, le ministère a décrété que les installations existantes et leur extension nécessitaient un permis EIA, notamment en raison des risques de pollution des eaux souterraines, de gestion des déchets et autres nuisances pour les habitants.

De nouvelles plaintes pour poussière et bruit ont été signalées depuis septembre 2025 et la dernière inspection remonte au 6 novembre. Le ministère assure qu'il examinera les préoccupations des riverains avant toute décision sur la demande de permis.

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