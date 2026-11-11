Ile Maurice: Enlevé en pleine rue, séquestré et tailladé au sabre

Un homme de 34 ans a été victime d'une violente agression, lundi, après avoir été enlevé en pleine rue à Stanley, Rose-Hill, puis conduit de force dans un appartement à Camp-Levieux. Cette agression serait liée à une affaire de drogue. La victime, qui présentait plusieurs blessures, notamment une profonde entaille à la tête, a été hospitalisée.

Les faits se sont produits vers 12 h 50. Selon la victime, elle marchait le long de la rue Marcel Gabon, à Stanley, non loin du poste de police de la localité, lorsqu'une voiture s'est arrêtée à sa hauteur. Trois individus se trouvant à bord du véhicule l'auraient contrainte à y monter avant de prendre la direction de Camp-Levieux.

Le trentenaire a ensuite été conduit dans un appartement d'un bloc de la NHDC, où il a été retenu contre son gré. Deux autres individus se trouvaient déjà sur place. Selon ses déclarations, les cinq hommes ont commencé à le menacer à l'aide d'armes blanches, lui reprochant des faits liés à une affaire de drogue. La situation a rapidement dégénéré lorsque les suspects sont passés à l'acte, lui assénant plusieurs coups de sabre, dont un samouraï, à différentes parties du corps, notamment à la tête.

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C'est à la suite d'une demande d'intervention que des policiers de Camp-Levieux se sont rendus au premier étage du bloc B, où ils ont découvert le blessé assis sur une chaise. L'homme présentait une profonde plaie à la tête, d'où s'écoulait une importante quantité de sang. Il portait également des blessures au menton, à la main droite, au coude gauche ainsi qu'à la jambe droite. Il saignait et se plaignait de fortes douleurs.

Les policiers lui ont prodigué les premiers soins avant de le conduire à l'hôpital Victoria, à Candos. Il a été admis et demeure sous observation. Une enquête est en cours.