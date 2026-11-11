Ile Maurice: CWA - 241 compteurs d'eau réparés ou remplacés depuis 2022

La lutte contre les pertes d'eau non facturées passe par un contrat de Rs 9,5 millions avec une expertise singapourienne. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, en réponse à la question de Joanna Bérenger sur les études réalisées depuis 2020 concernant les pertes d'eau et la détection de fuites.

Le ministre a indiqué que la Singapore Cooperation Enterprise a été sollicitée en octobre 2026 pour mener une étude stratégique sur la réduction des pertes d'eau non facturées dans la zone Est, dans le cadre d'un accord conclu entre Maurice et Singapour en mars 2024. Le contrat, d'une valeur de 260 000 dollars singapouriens (environ Rs 9,5 millions), prévoit également l'élaboration d'une stratégie nationale de réduction de ces pertes.

Une équipe de neuf experts a été mobilisée, dont six étaient à Maurice du 2 au 7 novembre pour une mission exploratoire. Leur travail portera notamment sur l'identification des zones où les pertes sont les plus importantes, la fiabilité des compteurs, le renouvellement des canalisations et l'introduction de solutions technologiques. Le rapport et les recommandations sont attendus d'ici fin décembre.

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Patrick Assirvaden a également évoqué une précédente assistance technique gratuite du Climate Resilient Infrastructure Development Facility entre janvier 2023 et février 2025 dans la zone Nord. Celle-ci avait notamment porté sur l'analyse des pertes d'eau non facturées. Concernant les 330 compteurs défectueux ou non opérationnels identifiés lors d'une enquête en 2021, le ministre a précisé que 85 mécanismes de compteurs et 230 compteurs avaient été acquis en 2021 et 2022. Au total, 241 compteurs ont été remplacés ou réparés entre 2022 et aujourd'hui, selon les informations communiquées par la Central Water Authority (CWA).