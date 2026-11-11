Ile Maurice: Abus sexuel présumé - Jean François Veckranges toujours en cavale

Plus de trois semaines après la diffusion d'une vidéo montrant un abus sexuel présumé sur une fillette de six ans, Jean François Veckranges, 36 ans, demeure toujours introuvable. Malgré plusieurs opérations policières à travers l'île, le suspect n'a toujours pas été arrêté. Sa cavale a été au centre d'une question de la chief whip Stéphanie Anquetil, à laquelle Arianne Navarre-Marie a répondu.

Selon les informations communiquées par la police, la mère de l'enfant a porté plainte au poste de Pope Hennessy le 20 octobre, après avoir découvert une vidéo sur Facebook. Elle a identifié son demi-frère, Jean François Veckranges, comme l'auteur présumé des faits. Les policiers se sont immédiatement rendus au domicile du suspect, à Tranquebar, mais celui-ci était absent. Des recherches ont ensuite été menées à Cassis, Bain-des-Dames, Pointe-aux-Sables, Grand-Baie, Grand-Gaube et Curepipe, entre autres, sans résultat. Le suspect, fiché comme délinquant habituel, fait désormais l'objet d'une recherche coordonnée entre la police, la CID et les services de renseignements. Sa photographie a été rendue publique le 6 novembre.

«Je suis tout aussi écoeurée»

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Lors des questions supplémentaires, Stéphanie Anquetil a insisté sur les 22 jours de cavale du suspect. Elle a demandé quels obstacles empêchaient son arrestation et si des mesures exceptionnelles, notamment une récompense financière pour obtenir des informations permettant sa localisation, étaient envisagées. «Je suis tout aussi écoeurée de ce qui se passe concernant l'arrestation ou la non-arrestation de ce suspect», a répondu Arianne NavarreMarie. Elle a assuré être en contact permanent avec le commissaire de police, qui lui aurait confirmé que tous les efforts étaient déployés pour retrouver le fugitif dans les meilleurs délais.

Joanna Bérenger réclame des précisions

La députée de l'opposition Joanna Bérenger a, pour sa part, interrogé la ministre sur l'existence d'un centre spécialisé de type one-stop shop pour les enfants victimes d'abus sexuels, conformément aux recommandations de l'Ombudsperson for Children. Arianne Navarre-Marie a assuré que des dispositifs de protection existaient, sans préciser leur localisation. Après la séance parlementaire, Joanna Bérenger est revenue sur cette réponse sur Facebook, demandant où se trouvait ce centre et pourquoi la fillette concernée n'en avait pas bénéficié.

Une source du ministère de l'Égalité des genres a précisé que 12 Family Support Services fonctionnent comme des guichets uniques à Maurice, offrant notamment un accompagnement psychosocial et juridique. Une trentaine de Family Welfare Protection Officers ont récemment été recrutés. Ces services devraient également être renforcés en s'inspirant du modèle sud-africain Thuthuzela, spécialisé dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles.