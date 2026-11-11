Angola: Moxico accueille aujourd'hui la cérémonie centrale de l'Indépendance nationale

11 Novembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luena — La province du Moxico accueille, ce mercredi, la cérémonie centrale des commémorations du 51e anniversaire de l'Indépendance nationale, présidée par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

L'événement se déroulera au gymnase « 27 de Março », dans la ville de Luena. Il comprendra une allocution du gouverneur provincial, des séquences culturelles, un défilé civique ainsi que des messages de la société civile et des forces de défense et de sécurité, pour s'achever par le discours de la vice-présidente de la République.

Avant la cérémonie centrale, Esperança da Costa déposera une gerbe de fleurs au Complexe touristique du Monument à la Paix, en hommage aux héros de la lutte pour la libération nationale. Le programme prévoit également la remise de kits professionnels à des jeunes, dans le cadre du programme JOBE, suivie d'un déjeuner convivial.

La vice-présidente de la République est arrivée mardi à Luena ; le jour même, elle a pris connaissance de l'avancement des travaux de l'Institut supérieur polytechnique du Moxico et a examiné le fonctionnement du foyer pour filles « Santa Isabel », destiné à soutenir les jeunes filles défavorisées.

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L'agenda de mardi comprenait aussi des entretiens avec le gouverneur provincial, ainsi que des audiences avec des autorités traditionnelles, des représentants de la jeunesse et d'autres personnalités de la province. L'Angola célèbre, le 11 novembre, le jour de l'Indépendance nationale, date marquant la proclamation de la souveraineté du pays en 1975 par le premier président de la République, António Agostinho Neto.

Située dans l'est de l'Angola, la province du Moxico a pour chef-lieu Luena. Elle s'étend sur une superficie d'environ 125 890 kilomètres carrés et compte une population estimée à 574 253 habitants.

La province comprend 12 municipalités : Alto Cuito, Camanongue, Cangamba, Cangumbe, Chiúme, Léua, Lucusse, Luena, Lumbala Nguimbo, Lutembo, Lutuai et Ninda. FMA/ART/LUZ

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