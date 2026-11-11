Afrique: Le pays participe au Forum Brésil-Afrique à São Paulo

11 Novembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART et LUZ

Luanda — L'Angola participe, à partir de ce mercredi, à la 14e édition du Forum Brésil-Afrique à São Paulo, au Brésil, avec une délégation conduite par le ministre des Relations extérieures, Téte António, invité d'honneur de la rencontre.

Le ministre est arrivé mardi dans cette ville, où il a été accueilli à l'aéroport international de Guarulhos par l'ambassadeur d'Angola au Brésil, Manuel Eduardo Bravo, et par la vice-consule à São Paulo, Maria Antónia Tavares.

Selon un communiqué de presse du Ministère des Relations extérieures, Téte António prendra la parole lors de la séance solennelle d'ouverture du forum, qui réunit des représentants de gouvernements, des entrepreneurs, des membres de la société civile et des responsables d'organisations internationales.

Sous le thème « Richesses naturelles et prospérité : transformer les ressources en développement économique durable », cette édition aborde la transformation des ressources naturelles en valeur ajoutée, en mettant l'accent sur les partenariats stratégiques, la mobilisation des investissements, l'innovation, la sécurité alimentaire, la transition énergétique et la transformation numérique.

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Pendant deux jours, les participants analyseront les opportunités d'investissement, les priorités de coopération et les stratégies visant à promouvoir un modèle de croissance économique inclusif, équilibré et résilient.

Le Forum Brésil-Afrique constitue une plateforme de dialogue et de coopération entre le Brésil et les pays africains, favorisant l'échange d'expériences, de connaissances et d'opportunités d'investissement durable, dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

L'initiative a vu le jour en 2013, sous les auspices de l'Instituto Brasil África (IBRAF), présidé par João Bosco Monte, dans le but de renforcer les relations diplomatiques, économiques, sociales et culturelles entre le Brésil et les pays africains.

Pour ce déplacement, le ministre Téte António est accompagné de directeurs nationaux et de hauts fonctionnaires de son cabinet.

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