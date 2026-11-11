Angola/Sud-Soudan: Football - Les billets pour le match Angola-Soudan du Sud commencent à être vendus mercredi

Luanda — Les billets pour le match entre l'Angola et le Soudan du Sud, prévu pour le 14 novembre, de qualification pour la CAN2027, commencent à être commercialisés mercredi (11), à Luanda, avec des prix qui varient entre 500 et 20 mille kwanzas, selon le vice-président de la Fédération angolaise de football (FAF), Paulo Maguejo.

Les billets pour le deuxième anneau coûtent 500 kwanzas. Pour le premier anneau, les billets seront disponibles à 1 000 kwanzas pour le banc général ; 3 000 kwanzas pour la tribune Est; et 5 000 kwanzas pour la tribune Ouest. Les autres, destinés aux bancs centraux et aux loges VIP, ont des prix de 15 et 20 mille kwanzas respectivement.

Parmi les points de vente figurent le siège de la FAF, situé dans l'urbanisation Nova Vida, la Maison de la jeunesse, à Viana, et le bureau de billetterie du stade de la Cidadela, dans la municipalité de Rangel.

L'Angola et le Soudan du Sud s'affrontent samedi prochain à 20h00 au stade 11 de Novembro à Luanda, lors d'un match de la troisième journée du groupe B de qualification pour le Championnat d'Afrique des Nations (CAN) 2027, qui se déroulera simultanément du 19 juin au 17 juillet au Kenya, Ouganda et Tanzanie.

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La sélection nationale, dirigée par le Sénégalais Aliou Cissé, a commencé lundi la préparation du duel avec 15 des 26 athlètes convoqués, à savoir Hugo Marques, Neblú, Eddie Afonso, Kinito, Chico Banza, Caly, Rui, Axel, Geovany Ganganga, Mário Balbúrdia, Depú, Sandro Cruz, Gilberto, Ruben et Zito Luvumbo.

L'Angola occupe la deuxième place du groupe, avec quatre points, tandis que le Soudan du Sud est à la dernière place (4e), sans marquer. La série est menée par l'Égypte, également avec quatre points, et le Malawi est troisième, avec trois. VC/LUZ