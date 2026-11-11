Ile Maurice: PNQ - Quatre enfants décédés, 409 placés en refuge et 103 arrêtés dans des affaires liées à la drogue

Environ 20 minutes. C'est le temps qu'aura pris la réponse à la Private Notice Question (PNQ), hier, à l'Assemblée nationale. Une séance marquée, une nouvelle fois, par des questions supplémentaires parfois laborieusement formulées par le leader de l'opposition, Chetan Baboolall, et des piques lancées à son encontre par des membres de la majorité. Au-delà de ces échanges politiques, la réponse gouvernementale a révélé plusieurs chiffres préoccupants sur la situation des enfants à Maurice et à Rodrigues.

C'est la Deputy Prime Minister et ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, qui a répondu à la PNQ ainsi qu'au Prime Minister's Question Time (PMQT), en l'absence du Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, en visite officielle en France pour le Forum de Paris sur la paix.

La PNQ portait sur cinq volets : les décès d'enfants à la suite de violences, leur placement dans des institutions d'accueil, les poursuites devant la Children's Court, les expulsions scolaires et les arrestations pour des délits liés à la drogue.

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Premier chiffre communiqué : depuis janvier 2025, trois enfants sont décédés à la suite d'actes de violence à Maurice. Un autre décès a été enregistré à Rodrigues en 2025, contre aucun en 2026. Selon les informations transmises par le commissaire de police, des enquêtes ont été ouvertes dans chacun de ces cas et les investigations se poursuivent.

Autre donnée importante : au 6 novembre 2026, 365 enfants, dont 169 garçons et 196 filles, étaient placés dans 22 centres d'accueil à Maurice. Parmi eux, 88 se trouvaient dans cinq établissements gouvernementaux, tandis que 277 étaient accueillis dans 17 structures gérées par des organisations non gouvernementales. À Rodrigues, un refuge héberge 44 enfants, soit 26 filles et 18 garçons.

Ces prises en charge sont notamment liées à des mauvais traitements, des agressions physiques ou des abus sexuels. Au total, 409 enfants sont ainsi pris en charge dans des institutions d'accueil à Maurice et à Rodrigues. La ministre a précisé que ces prises en charge font l'objet d'évaluations régulières, notamment pour déterminer les possibilités de réintégration familiale.

La question de la drogue chez les mineurs a également occupé une place importante dans la réponse ministérielle. Selon les chiffres de la police, 103 enfants ont été arrêtés pour des infractions présumées liées à la drogue depuis janvier 2024. Sur ce total, 23 cas ont été enregistrés dans des établissements secondaires, quatre dans des écoles primaires et 76 dans des maisons ou dans la rue.

Concernant la délinquance juvénile, 23 enfants ont comparu comme accusés devant la division criminelle de la Children's Court depuis janvier 2024. Parmi eux, 21 ont été condamnés, une affaire a été rejetée et une autre est toujours en cours.

Sur le volet scolaire, Arianne Navarre-Marie n'a pas été en mesure de communiquer le nombre exact d'élèves expulsés durant les deux dernières années. Elle a expliqué que le ministère de l'Éducation privilégie les transferts administratifs plutôt que les exclusions définitives, notamment pour les élèves de moins de 16 ans.

Suivi des familles

Lors des questions supplémentaires, Chetan Baboolall est revenu sur le décès d'un nourrisson de sept mois, survenu le 23 août 2026. Il a demandé si un protocole avait été établi pour assurer le suivi des cas signalés, même lorsque les plaintes sont retirées. En réponse, Arianne NavarreMarie a indiqué que son ministère, en collaboration avec le ministère de la Sécurité sociale, la National Empowerment Foundation et plusieurs ONG, assure un accompagnement des familles concernées dans la région.

Selon elle, des agents se rendent sur place presque quotidiennement afin d'évaluer la situation des enfants, notamment leur enregistrement à l'état civil et leur fréquentation scolaire. Une enquête sociale est également menée pour déterminer les aides nécessaires. Le leader de l'opposition a aussi voulu savoir si un audit des infrastructures et de l'état des institutions d'accueil avait été réalisé. La ministre a répondu que ce travail était toujours en cours.

Des réformes législatives annoncées

La ministre a également révélé que 34 plaintes avaient été enregistrées dans les institutions d'accueil depuis décembre 2024. Elle a assuré que chacune faisait l'objet d'une enquête administrative, policière ou réglementaire.

Par ailleurs, la révision de la Children's Act 2020 est en cours afin de renforcer la protection contre le harcèlement et les violences en ligne. Une législation spécifique sur ces dernières est également en préparation.

Enfin, Arianne Navarre-Marie a annoncé que les attributions du Select Committee envisagé sur la délinquance juvénile étaient actuellement réexaminées. La motion, initialement prévue en octobre, devrait être présentée par Navin Ramgoolam à son retour de mission à l'étranger.

Ce comité devra notamment examiner les causes des comportements violents chez les mineurs, l'implication éventuelle d'adultes dans leur recrutement pour commettre des infractions et la question de l'âge minimum de responsabilité pénale.