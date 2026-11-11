Ile Maurice: Ambiance sonnée...

Installez-vous. Après une séance si bon enfant qu'elle ne méritait même pas un texte d'ambiance ; puis une semaine de pause, les parlementaires ont remis les gants.. Dans le coin gauche, le leader de l'opposition, Chetan Baboolall, qui montait sur le ring avec sa PNQ sur la protection de l'enfance.

Dans le coin droit, la Deputy Prime Minister (DPM), Arianne Navarre-Marie, assurait la suppléance en l'absence du Premier ministre (PM), en mission, et Shakeel Mohamed à l'étranger. Pour la première fois, le front bench était entièrement mauve, avec elle et Rajesh Bhagwan. Parmi les invités du jour figuraient 18 élèves du lycée Labourdonnais.

Le leader de l'opposition a abordé la séance avec un ton plus assuré que lors de ses dernières interventions. Le sujet était important : la protection des enfants et des familles. Mais la réponse de la ministre de l'Égalité des genres a duré une vingtaine de minutes, au point que quelques ministres ont semblé somnoler. Chetan Baboolall a ensuite repris la parole. La présidente de l'Assemblée, Shirin AumeeruddyCziffra, lui rappelle : «I will give time, don't worry.» Chetan Baboolall commence alors : «The acting Prime Minister is saying 'all is well'...»

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La salle réagit par un «Ahhhh» choral. Arianne NavarreMarie conteste cette affirmation et détaille le suivi assuré par son ministère. À ses côtés, Rajesh Bhagwan murmure un «bien bon». Ce sera l'une des rares interventions de la matinée.

La suite tourne au corps-à-corps confus. Les questions partent dans tous les sens et le désaccord se lit sur tous les visages. L'Attorney General, Gavin Glover, joue les soigneurs, penché vers la PM suppléante pour l'aider à décrypter les attaques. À 12 h 05, ses lèvres trahissent un «ki li pe koze». La tenante ne brille pas davantage.

Plus sûre d'elle, certes, elle se protège pourtant derrière la même garde : «I don't have this information at the moment.» En face, le challenger vacille, et le ministre Aadil Ameer Meea ne manque pas de le lui faire remarquer. Réplique du leader de l'opposition : «Mo pa bizin pran lord ar twa.» Le ministre insiste : «Zame mo pann trouv enn leader lopozision koumsa...» Dans le coin du Fron Militan Progresis, personne ne tend la serviette. Les camarades de Chetan Baboolall réservent leurs moues agacées à l'arbitre. Paul Bérenger, qui connaît pourtant ce ring mieux que personne, reste sur son tabouret.

Le leader de l'opposition demande ensuite s'il existe un suivi psychologique pour les enfants et leurs familles. La salle lui répond presque d'une seule voix, «be normal». Shirin Aumeeruddy-Cziffra doit rappeler qui a le droit de boxer : «You're not all acting Prime Ministers.» Sur d'autres bancs, des mains se lèvent pour réclamer leur tour ; en vain, car Chetan Baboolall ne cède pas la parole. Aadil Ameer Meea se tourne alors vers le leader de l'opposition sortant, Joe Lesjongard : «Donn li enn koudmin.» Ce dernier paraît aussi déçu qu'amusé. Après plus de dix questions sans réponse, quelqu'un réclame qu'on jette l'éponge d'un «dir pas».

Joe Lesjongard se lève pour signaler que le leader de l'opposition a laissé échapper le nom d'un enfant victime pendant ses questions et demande son retrait du Hansard. Cet incident met pratiquement fin aux échanges. À 12 h 37, à la fin de la PMQT, l'arbitre glisse à la PM suppléante toujours à court d'informations : «You have to care for when there are supplementary questions also.»

Au terme de cette séance, difficile de désigner un vainqueur. Les échanges ont surtout mis en évidence les difficultés du leader de l'opposition à conduire ses questions et celles de la ministre à apporter des réponses précises. Pour les enfants concernés, les réponses attendues restent à obtenir.