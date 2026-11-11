Ile Maurice: Crise de l'eau - Le soutien financier de Rs 6,3 milliards en voie de finalisation

11 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)

Un soutien financier de 120 millions d'euros, soit environ Rs 6,3 milliards, est en voie de finalisation pour aider Maurice à faire face à la crise de l'eau. Cette annonce intervient à l'issue d'une rencontre, hier, entre le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, et le nouveau directeur général de l'Agence française de développement (AFD), Christophe Lecourtier, à Paris.

Ce financement comprend un prêt de 100 millions d'euros de l'AFD et une subvention de 20 millions d'euros de l'Union européenne. Les deux composantes, étroitement liées, devront obtenir l'approbation du conseil d'administration de l'AFD, qui se réunira la semaine prochaine.

Les fonds serviront notamment à moderniser les infrastructures hydrauliques, améliorer la production et la distribution d'eau potable et réduire les pertes sur les réseaux. Navin Ramgoolam a insisté sur la nécessité de conclure rapidement cet accord, compte tenu de la hausse des taux d'intérêt.

Christophe Lecourtier a rappelé que l'AFD avait repris ses activités à Maurice en 2007, à la demande de Navin Ramgoolam. Depuis, des projets représentant plus d'un milliard d'euros ont été réalisés.

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Les discussions ont également porté sur la gestion des déchets et les énergies renouvelables, avec de nouveaux programmes envisagés dès 2027. L'accord de financement devrait être présenté au Conseil des ministres après le retour du PM, en vue d'un décaissement rapide, sous réserve des approbations nécessaires.

Par ailleurs, en marge du Forum de Paris sur la paix, Navin Ramgoolam a rencontré hier le président français, Emmanuel Macron, au palais de l'Élysée. Cette rencontre pourrait être leur dernière avant la présidentielle française de 2027. Le PM a également participé à une session de Children First, organisée au Palais de Chaillot, en présence d'Emmanuel Macron et de plusieurs chefs d'État.

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