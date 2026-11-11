Ile Maurice: Secteur portuaire - Transfert des actions de la CHCL d'ici février 2027

Le gouvernement accélère la restructuration du secteur portuaire. Le transfert d'une partie des actions de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL) à Maersk et Mediterranean Shipping Company (MSC) devrait être finalisé d'ici à fin février 2027. C'est ce qu'a annoncé la Première ministre (PM) par intérim, Arianne Navarre-Marie, en réponse à une question du député Ludovic Caserne sur les travaux du comité interministériel chargé de la stratégie de développement portuaire.

Selon Arianne Navarre-Marie, le contrat du consultant chargé d'évaluer les actions de la CHCL devrait être attribué d'ici à la fin de novembre. Ce conseiller accompagnera la transaction afin de garantir une opération transparente, financièrement solide et conforme aux intérêts de l'État. Le gouvernement prévoit d'ouvrir jusqu'à 40 % du capital de la CHCL à Maersk et MSC, qui deviendraient actionnaires minoritaires. Les deux groupes ont donné leur accord de principe lors d'une rencontre avec le PM, Navin Ramgoolam, le 22 septembre dernier.

Après le transfert des actions, la gestion de la CHCL sera confiée aux deux opérateurs internationaux. L'objectif est d'introduire de nouvelles méthodes de gestion et d'améliorer l'efficacité des opérations portuaires. Arianne Navarre-Marie a toutefois assuré que cette restructuration n'aurait aucune répercussion sur les droits des employés.

· Rs 2,7 milliards pour moderniser les opérations

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Lors des questions supplémentaires, la compétitivité du port de Port-Louis a été abordée. La PM par intérim a révélé que la productivité actuelle de la CHCL se situe autour de 21 mouvements de conteneurs par grue et par heure. Selon le Container Port Performance Index de la Banque mondiale, Port-Louis occupe la 369e place sur 405 ports évalués. Pour améliorer cette situation, la CHCL prévoit d'investir environ Rs 2,7 milliards dans de nouveaux équipements de manutention et la numérisation de ses opérations.

Par ailleurs, une ligne de crédit a été signée le 22 juillet 2026 avec l'Exim Bank of India pour financer l'acquisition de grues supplémentaires et d'équipements connexes, pour un montant estimé à Rs 2,5 milliards. Le gouvernement entend également recentrer la Mauritius Ports Authority sur son rôle de régulateur stratégique. Un expert sera recruté pour examiner sa structure de gouvernance et la Ports Act.

Enfin, le projet d'Island Container Terminal, qui s'inscrit dans l'accord stratégique entre Maurice et l'Inde, sera réalisé dans le cadre d'un partenariat publicprivé avec Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. Un accord a été signé le 19 octobre afin de permettre au promoteur de soumettre une proposition détaillée.