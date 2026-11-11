Togo: Électrification rurale - 56 villages bientôt sous tension solaire

Dans les villages togolais, l'électricité reste un luxe pour près de deux foyers sur trois. Pour réduire cet écart, l'État lancera dès l'an prochain la construction de 56 mini-réseaux solaires, qui doivent alimenter 19 000 ménages.

Selon les chiffres officiels, 75 % des Togolais avaient accès à l'électricité en 2025, mais moins de 35 % en milieu rural.

Une centrale au coeur du village

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Le projet est piloté par le ministère de l'Énergie et des Ressources minières, à travers l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER). Le principe est simple : plutôt que de tirer des lignes coûteuses sur des dizaines de kilomètres, on installe sur place une petite centrale solaire, des batteries de stockage et un réseau de distribution. L'électricité est produite et consommée localement, jour et nuit.

C'est la solution idéale pour les localités isolées, que le réseau national peine à atteindre.

Ces mini-réseaux complètent les outils déjà déployés par l'État : le Fonds Tinga, le Projet d'extension du réseau électrique dans les centres urbains (PERECUT), les 50 000 lampadaires solaires intelligents et le programme CIZO de kits solaires.

Le cap est fixé : l'électricité pour tous d'ici 2030.