Afrique: Derniers préparatifs avant la conférence de l'UPA

11 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Le président du Comité exécutif de l'Union parlementaire africaine (UPA), Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a ouvert mardi à Lomé la 86e session de l'instance. Il a appelé les parlements du continent à unir leurs forces face aux crises.

Le président du Sénat de la République démocratique du Congo a dressé la liste des défis du continent : conflits, terrorisme, déplacements de populations, chômage des jeunes, difficultés économiques, crises sanitaires et changement climatique. S'y ajoutent les secousses géopolitiques mondiales, qui pèsent sur les économies et la sécurité africaines.

« Les parlements africains doivent poursuivre leurs efforts pour défendre les intérêts de notre continent et répondre aux préoccupations de nos populations », a-t-il plaidé.

Le président de l'Assemblée nationale togolaise, Komi Sélom Klassou, souhaite pour sa part des

La conférence de l'UPA aura lieu les 13 et 14 novembre à Lomé.

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