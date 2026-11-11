Togo: La Ligue professionnelle à la manoeuvre

La Fédération togolaise de football (FTF) a confié l'organisation et la promotion des compétitions à la Ligue professionnelle de football du Togo (LPFT).

L'acte de délégation a été signé par Guy Kossi Akpovy, président de la FTF, et Têtê Wilson-Bahun, président de la LPFT. La Ligue reste placée sous l'autorité de la Fédération.

L'objectif est de mieux structurer les compétitions, d'améliorer la planification, de stabiliser le football et d'offrir un meilleur accompagnement aux clubs.

Le premier test arrive vite. La LPFT doit maintenant établir le calendrier de la saison 2026-2027 du championnat professionnel, très attendu par les clubs et les supporters.