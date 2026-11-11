Congo-Brazzaville: Coopération parlementaire - Une délégation française en mission au pays pour consolider les liens bilatéraux

Conduite par Nadège Abomangoli, vice-présidente de l'Assemblée nationale française et présidente du groupe d'amitié France-Congo, une délégation de députés français a séjourné du 2 au 9 novembre à Brazzaville, Pointe-Noire et Loango. Cette mission a permis d'explorer de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines culturel, scientifique, environnemental et mémoriel, avec une attention particulière accordée à la jeunesse et au renforcement des relations entre les deux pays.

La coopération parlementaire entre la France et le Congo devrait connaître une nouvelle dynamique. C'est l'un des enseignements de la mission effectuée du 2 au 9 novembre par une délégation de l'Assemblée nationale française, conduite par Nadège Abomangoli, vice-présidente de cette institution et présidente du groupe d'amitié France-République du Congo.

Composée également d'Olivier Serva, député de Guadeloupe, et de Mickaël Bouloux, élu d'Ille-et-Vilaine, la délégation a inscrit son déplacement dans le prolongement des initiatives engagées depuis la création, le 20 février 2025, du groupe d'amitié France-Congo. Les échanges organisés à Paris, notamment le 30 juin dernier à l'Assemblée nationale française, puis le 1er juillet à l'ambassade du Congo en France, en présence du ministre des Affaires étrangères, Constant-Serge Bounda, et du président du Groupe d'amitié Congo-France, Ferréol Constant Gassackys, avaient permis d'identifier plusieurs domaines d'intérêt commun.

À Brazzaville, accueillis à la Case de Gaulle par l'ambassadrice Claire Bodonyi, les parlementaires français ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, et les membres de son bureau. Les discussions ont porté sur le développement des relations entre les deux institutions législatives et le renforcement des échanges d'expériences parlementaires.

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La délégation, en compagnie de Ferréol Constant Gassackys, a également eu des entretiens avec plusieurs membres du gouvernement, notamment Jean-Claude Gakosso, ministre de la Culture; Arlette Soudan-Nonault, ministre de l'Environnement; Hugues Ngouélondélé, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique; ainsi que Constant-Serge Bounda. Elle a été reçue, par ailleurs, par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Au-delà des rencontres institutionnelles, la mission a accordé une place importante aux échanges avec les organisations de la société civile. Des représentants du Centre d'action pour le développement, de l'Observatoire congolais des droits de l'homme et de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture ont été rencontrés. Les discussions ont abordé les droits humains, l'entrepreneuriat et les possibilités de renforcer les initiatives associatives.

La recherche et la biodiversité parmi les priorités

La coopération scientifique a constitué l'un des principaux volets du déplacement. Les parlementaires ont échangé avec des représentants de l'Institut de recherche pour le développement, du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement et des chercheurs congolais travaillant sur les questions agricoles et la préservation des écosystèmes forestiers.

Le développement des partenariats universitaires, la formation des jeunes chercheurs et la mutualisation des compétences ont été au centre des discussions. Dans un contexte marqué par les défis climatiques, ces domaines apparaissent comme des leviers importants pour promouvoir des réponses communes aux enjeux environnementaux, agricoles et sanitaires.

Cette préoccupation a également guidé la visite de la réserve naturelle de Lesio-Louna, au Nord de Brazzaville. Sur place, la délégation s'est entretenue avec les conservateurs congolais et les représentants de la Fondation Aspinall sur la protection des espèces et la lutte contre le braconnage. À Pointe-Noire, les échanges avec l'organisation non gouvernementale Noé, gestionnaire du parc national de Conkouati-Douli depuis 2021, ont permis d'aborder les conditions d'une conservation durable de la biodiversité, impliquant davantage les communautés riveraines.

Culture et mémoire, des passerelles entre les deux peuples

Le volet culturel a également occupé une place significative dans le programme. La délégation a visité le Centre de formation et de recherche en art dramatique, réhabilité avec l'appui de l'ambassade de France et d'Expertise France, l'Institut français du Congo ainsi que les Ateliers Sahm. Des rencontres avec l'artiste pluridisciplinaire Maman nationale et Dexter Omono, fondateur de Kosala Africa, ont permis de découvrir des initiatives en faveur de la création artistique et de l'entrepreneuriat culturel.

À Loango, dans le département du Kouilou, les parlementaires ont été reçus à Diosso par le roi Moë Mpaka Sindji N'Tukuni. Cette étape a donné une dimension mémorielle particulière à la mission, avec la visite du site du mémorial de l'esclavage, dans la baie de Loango, haut lieu de la traite transatlantique. Le futur mémorial, dont l'ouverture au public est annoncée pour 2028, devrait contribuer à la transmission de cette histoire et à la reconnaissance de ses conséquences dans les relations entre les peuples.

Pointe-Noire, entre développement économique et enjeux territoriaux

Dans la capitale économique, la délégation a rencontré les autorités administratives et locales, notamment les préfets de Pointe-Noire et du Kouilou, Pierre Cebert Iboko-Onanga et Paul Adam Dibouilou, ainsi que des élus, parmi lesquels les députés Christian Ernest Makosso et Louis Gabriel Missatou, également premier vice-maire de cette ville.

La visite du Port autonome de Pointe-Noire, qui a accueilli 3 200 navires en 2025, a permis d'appréhender le rôle de cette infrastructure dans les échanges commerciaux régionaux. Les discussions ont également porté sur les perspectives économiques et la nécessité de concilier développement industriel et exigences environnementales.

Les rencontres avec les équipes de l'Institut français, du lycée Charlemagne et les ressortissants français établis dans la ville ont complété cette étape.

Au terme de cette mission, la délégation française a mis en évidence la diversité des domaines dans lesquels les deux pays peuvent approfondir leurs relations. Au-delà des liens institutionnels, la recherche, la culture, la jeunesse, la mémoire historique et la préservation de la biodiversité constituent des axes de rapprochement durables. Autant de perspectives qui confortent la volonté de faire de la coopération parlementaire un instrument de dialogue, de compréhension mutuelle et de consolidation du partenariat franco-congolais.