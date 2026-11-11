Congo-Brazzaville: Paix et droits de l'homme - Les jeunes du monde entier s'expriment

Heavenly culture, world peace, restoration of light (HWPL), une organisation non gouvernementale internationale dédiée à la paix mondiale, a tenu récemment en ligne une conférence internationale de la jeunesse pour la paix intitulée « Les jeunes leaders mondiaux agissent pour la paix et les droits de l'homme ».

Au total, 1890 organisations de jeunesse, issues de cent trente-trois pays, ont pris part à la conférence, organisée pour permettre aux jeunes du monde entier de partager les résultats de leurs activités de paix menées tout au long de l'année et d'explorer les rôles ainsi que les moyens pratiques leur permettant d'instaurer la paix.

Les réalisations du Groupe international de la jeunesse pour la paix (IPYG) tout au long de l'année ainsi que les principaux résultats du Programme international de la jeunesse pour la paix de HWPL, qui s'est tenu en septembre dernier en Corée du Sud , ont été présentés en premier. Mené du 17 au 19 septembre, ce programme s'articulait autour d'un processus en trois étapes : découvrir, apprendre, agir. Cent jeunes leaders issus de quarante pays y ont participé, apprenant la valeur de la paix à travers la découverte du patrimoine culturel de la Corée du Sud, des conférences, des discussions et des activités expérientielles, tout en recherchant des moyens de les appliquer dans leurs communautés locales respectives.

Les réalisations de l'IPYG dans l'élargissement de son réseau international de jeunesse ont également été partagées. Selon la présentation, l'IPYG collabore actuellement avec 1890 organisations de jeunesse réparties dans cent trente-trois pays. En outre, des réunions régulières du Groupe de travail sur l'engagement des jeunes et la consolidation de la paix, au cours desquelles des jeunes planifient et exécutent directement les activités de paix nécessaires dans leurs communautés locales, ont eu lieu plus de cinq cents fois cette année.

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Il a été indiqué qu'environ 12 000 jeunes issus de quatre-vingt-nruf pays ont participé jusqu'à présent aux Cours d'autonomisation et de paix pour la jeunesse (YEPC). Le YEPC est un programme d'éducation à la paix non formel qui répond au manque d'opportunités éducatives auquel font face les jeunes du monde entier et leur offre la possibilité d'apprendre la valeur de la paix et de la pratiquer au sein de leurs communautés locales.

Après avoir pris connaissance des réalisations de l'IPYG en 2026, Salif Bouné, fondateur de l'Association des élèves étudiants de la commune de Diaye Couras, au Mali, a déclaré : « Voir ces hommes de paix qui ont passé toute leur carrière à parcourir le monde, à rencontrer des gens de manière bénévole et à leur parler de paix, nous a réellement beaucoup motivés » ....

Siju Thomas Daniel, fondateur de la Fondation SCEAD en Inde, a déclaré : « Je veux apporter le changement à partir de cette conférence, grâce à ce que j'ai appris. Mon objectif est d'amener tous les jeunes à aller de l'avant et à parler de la paix dans le monde ».

En définitive, cet événement a servi d'occasion aux jeunes du monde entier de partager les réalisations de leurs activités de paix passées et de faire part de leur détermination à pratiquer la paix dans leurs lieux respectifs. Alors que les jeunes élargissent leur intérêt et leur participation en tant qu'artisans de la paix, il est attendu que leurs actions portent les fruits de la paix dans les communautés locales du monde entier.