Sénégal: Émigration irrégulière - 1 576 personnes secourues en mer en une semaine

11 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)

La Marine nationale a porté assistance à 759 personnes, le mardi 10 novembre 2026, à la suite d'une opération de secours impliquant quatre pirogues engagées dans l'émigration irrégulière.

Dans une note d'information, la Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA) indique que « deux unités de la Marine nationale ont porté assistance à quatre pirogues engagées dans l'émigration irrégulière, permettant de secourir 759 personnes ».

La DIRPA fait également état de 817 autres personnes secourues au cours de la semaine écoulée, grâce à « l'action combinée des unités navales et des unités terrestres déployées dans les zones côtières ».

Au total, 1 576 personnes ont ainsi été secourues en une semaine dans le cadre des opérations menées par les forces navales et terrestres.

La Marine nationale rappelle que ses interventions « s'inscrivent dans le cadre de ses missions de sauvegarde de la vie humaine en mer et de protection des personnes ».

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