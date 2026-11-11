Gabon: Harold Leckat Igassela présente à Libreville Entreprendre au Gabon - Sous la brimade

Harold Leckat Igassela a présenté, le samedi 7 novembre 2026, à la Résidence hôtelière Flanna B, au Bas de Gué-Gué dans le 1er arrondissement de Libreville, son ouvrage Entreprendre au Gabon : sous la brimade institutionnelle, publié aux Éditions Jets d'Encre.

La cérémonie s'est ouverte par une présentation de l'auteur assurée par Lyonnel Mbeng Essone, avant un mot de Harold Leckat Igassela, suivi d'une présentation de l'ouvrage et d'échanges avec les journalistes et le public. Dès son intervention, l'auteur a rappelé la dimension personnelle de sa démarche : « Ce livre est ma parole, mon témoignage, ma version des faits. »

Il a toutefois insisté sur le fait que l'ouvrage ne se limite pas à son propre parcours : « Il raconte une expérience personnelle, mais il ne s'y enferme pas. » Revenant sur la genèse du livre, Harold Leckat Igassela a expliqué que celui-ci est né d'une épreuve, mais aussi d'un parcours plus long de juriste devenu journaliste, puis entrepreneur de médias.

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Son arrestation, sa garde à vue et sa détention ont constitué un point de bascule qui l'a conduit à vouloir « comprendre, documenter, écrire et transmettre ». Au coeur de l'ouvrage figure la notion de « brimade institutionnelle », par laquelle l'auteur désigne des mécanismes souvent silencieux susceptibles d'user l'entrepreneur : courriers sans réponse, dossiers bloqués, factures impayées, engagements non tenus, procédures qui s'éternisent ou décisions demeurant sans explication.

Il résume cette réalité par une formule centrale du livre : « L'initiative est tolérée, rarement facilitée, souvent éprouvée. » Harold Leckat Igassela a également tenu à préciser l'esprit de sa démarche : « Ce livre n'est ni une plainte ni un règlement de comptes. C'est un témoignage, une alerte et une contribution au débat public. »

Avant d'ajouter : « Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la revanche. C'est la réforme. » L'ouvrage propose ainsi l'idée d'un pacte national pour l'entrepreneuriat libre et engagé, fondé sur la sécurité juridique, la prévisibilité des règles, le respect de la parole contractuelle et la responsabilité partagée entre l'État et les entrepreneurs.

La rencontre s'est achevée par des échanges avec les journalistes et le public sur l'entrepreneuriat au Gabon, la sécurité juridique, la liberté d'informer, la viabilité économique des médias et le fonctionnement des institutions. Pour l'auteur, l'objectif reste clair : « L'enjeu n'est pas d'opposer l'État et l'entreprise, mais de les réconcilier autour de la confiance. »

Entreprendre au Gabon : sous la brimade institutionnelle est disponible à la commande. Contact : Tel. 066441717 E-mail. contact@globalmediatime.com