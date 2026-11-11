Gabon: Promotion et autonomisation de la femme - Zita Oligui Nguema porte son engagement au-delà des frontières du Gabon

À l'invitation de Son Excellence Madame Angeline Ndayishimiye, Première Dame de la République du Burundi, Madame Gninga Chaning Zenaba a représenté Son Excellence Madame Zita Oligui Nguema, Première Dame de la République gabonaise, à l'occasion de trois importantes rencontres consacrées à la promotion du leadership féminin, à l'entrepreneuriat des femmes et au renforcement de la résilience des communautés.

Cette mission de représentation s'est articulée autour de trois événements majeurs organisés au Burundi :

· La 7e édition du Forum des Femmes Leaders ;

· Le 3e Salon des Femmes Entrepreneures ;

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· Le lancement de la campagne internationale « Building Resilience », portée par la Première Dame du Burundi.

Ces différentes rencontres ont constitué des plateformes privilégiées de dialogue, de partage d'expériences et de concertation autour des enjeux liés à la place des femmes dans les instances de décision, à leur autonomisation économique et à leur contribution au développement durable du continent africain.

À travers sa participation à ces travaux, la représentante gabonaise a porté les valeurs et les engagements de Madame Zita Oligui Nguema, dont l'action en faveur de la promotion des droits des femmes, de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, ainsi que de l'accompagnement des personnes vulnérables, demeure une priorité.

Cette participation témoigne également de la volonté de renforcer les liens de solidarité et de coopération entre les Premières Dames africaines, en favorisant les synergies entre les institutions et les initiatives engagées pour l'amélioration des conditions de vie des populations.

Au terme de cette mission, la membre du Gouvernement a exprimé sa profonde gratitude à la Première Dame du Gabon pour la confiance placée en elle, tout en saluant l'engagement de Son Excellence Madame Angeline Ndayishimiye et l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de ces rencontres.