Gabon: Langues maternelles dont le Nzebi à l'école - Le pays amorce un tournant éducatif

11 Novembre 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jarele SIKA

Le Gabon s'apprête à franchir un cap dans sa politique éducative en introduisant progressivement les langues maternelles dans les établissements scolaires.

Le fang, le nzébi et le myéné figurent parmi les premières langues retenues pour cette expérimentation. Parallèlement, l'accès aux centres publics de formation professionnelle demeure conditionné par des concours sélectifs.

La campagne d'information et d'inscription à l'ANFEP, du 28 octobre au 10 novembre 2026, ravive ainsi le débat sur l'égalité des chances et l'accès des jeunes aux compétences indispensables à leur insertion professionnelle.

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