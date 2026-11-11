Gabon: Déguerpissements - Le PDG à l'écoute des populations affectées

Ce mardi 10 novembre 2026, une délégation du Parti Démocratique Gabonais (PDG), conduite par son Président, le Camarade Blaise Louembe, s'est rendue à la rencontre des populations impactées par les opérations de déguerpissement dans les quartiers Diba-Diba, Lac Bleu et Okala.

Cette visite de proximité a été l'occasion pour le Président du Parti d'écouter attentivement les témoignages des personnes concernées, de recueillir leurs préoccupations et de mieux appréhender les difficultés auxquelles elles sont actuellement confrontées.

Au cours des échanges, les populations rencontrées ont tenu à préciser qu'elles ne s'opposent ni à la politique de développement ni à la vision du Chef de l'État, S.E.M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Elles ont toutefois exprimé leurs préoccupations quant aux conditions dans lesquelles le processus de déguerpissement a été conduit, notamment en ce qui concerne l'information, l'accompagnement et la prise en compte de leur situation.

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En retour, le Camarade Blaise Louembe a exprimé toute la compassion et la solidarité du PDG à l'endroit des familles affectées. Il a également rassuré ses interlocuteurs quant à sa volonté de porter leurs préoccupations auprès des instances compétentes, afin que leurs situations soient examinées avec attention et que des réponses appropriées puissent leur être apportées.

À travers cette démarche, le Parti Démocratique Gabonais réaffirme son attachement à l'écoute, au dialogue et à la prise en compte des préoccupations des populations, dans un contexte où les impératifs de développement doivent également s'accompagner d'une attention particulière aux réalités sociales et humaines.