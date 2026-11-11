Gabon: Nouveau Code pétrolier - Renforcer la place des entreprises gabonaises et préparer la jeunesse aux métiers du secteur

Le Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour en audience le ministre du Pétrole, Clotaire Kondja, pour faire le point sur l'élaboration du nouveau Code pétrolier. Au coeur de cette réforme : adapter le cadre du secteur aux nouvelles perspectives d'exploitation et renforcer ses retombées pour l'économie nationale.

Le futur Code doit notamment prendre en compte les exigences liées à l'exploitation en eaux profondes et ultra-profondes de l'offshore gabonais. Il vise également à renforcer le contenu local afin de favoriser une participation accrue des entreprises gabonaises et des compétences nationales aux activités de la filière.

Au cours des échanges, le Chef de l’État a insisté sur un enjeu essentiel : préparer les jeunes Gabonais à exercer les métiers de l'industrie pétrolière. La formation de techniciens qualifiés, d'ingénieurs et de cadres constitue une condition déterminante pour permettre au pays de répondre aux exigences techniques et technologiques du secteur.

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Cette montée en compétences doit ouvrir aux Gabonais un accès plus large aux emplois qualifiés et aux fonctions de responsabilité au sein des compagnies opérant sur le territoire national. L'ambition est de donner à la jeunesse les moyens de prendre pleinement part au développement de cette industrie stratégique.

En associant réforme du cadre pétrolier, renforcement du contenu local et formation, le Président de la République entend mieux valoriser les ressources du Gabon. L'objectif est de faire de la richesse pétrolière un moteur de création d'emplois, de développement de l'expertise nationale et de croissance économique durable.