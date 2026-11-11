Gabon: Retour de Chine - Ce que le pays rapporte de la visite d'État

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema et son épouse Anouchka Oligui Nguema ont regagné Libreville au terme de cinq jours de visite d'État en République Populaire de Chine, du 3 au 7 novembre 2026, de Shanghai à Beijing.

Un nouveau rang. Par la déclaration conjointe adoptée le 6 novembre avec le Président Xi Jinping, le Gabon et la Chine ont élevé leurs relations au niveau d'une communauté d'avenir partagé Gabon-Chine à l'ère nouvelle, un cran au-dessus du partenariat stratégique de coopération globale de 2023.

La Chine y soutient le Président de la République et le Plan National de Croissance et de Développement 2026-2030, respecte pleinement les droits souverains du Gabon sur ses ressources naturelles et s'engage à accompagner leur transformation sur le territoire gabonais. Le Président Xi Jinping a été invité à effectuer une visite d'État au Gabon.

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Des accords. Douze mémorandums d'entente ont été signés à Beijing : conclusion des négociations sur l'accord relatif à la mise en oeuvre anticipée et progressive de l'accord de partenariat économique pour le développement partagé, mines, géosciences, chaînes industrielles, bâtiment polyvalent du ministère des Affaires Etrangères et les télévisions.

La Chine a annoncé un don de 300 millions de yuans, environ 24 milliards de francs CFA, destiné aux projets convenus d'un commun accord entre les deux parties.

A Shanghai, trois protocoles ont été signés avec Huawei (sécurité publique, universités, intelligence artificielle), une lettre d'intention entre l'État, Eramet Comilog et Sinohydro pour l'énergie de la future usine de manganèse, et des accords de partenariat pour le rail et l'énergie du projet de Belinga.

Les deux pays ont convenu de conclure dans les plus brefs délais l'accord de partenariat économique pour le développement partagé qui encadrera l'exemption de droits de douane dont bénéficient les produits gabonais en Chine.

Le Président de la République a rencontré les autorités locales de Shanghai, le Premier ministre Li Qiang, le Président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale Zhao Leji et les communautés gabonaises de Shanghai et de Beijing.

Il a visité le Mémorial du Premier Congrès du PCC, le centre d'exposition de Pudong et la Vallée des robots, avec un même fil : la Chine est une leçon de développement, et le Gabon a décidé de transformer ses richesses chez lui.