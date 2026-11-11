Congo-Kinshasa: Commerces fermés à Mambasa après le meurtre d'une vendeuse

Les activités commerciales sont paralysées depuis ce mercredi matin 11 novembre à Mambasa-centre, chef-lieu du territoire de Mambasa, situé à environ 165 kilomètres au sud-ouest de Bunia (Ituri). Des jeunes ont érigé des barricades et brûlé des pneus sur plusieurs artères pour protester contre le meurtre d'une commerçante survenu mardi soir et dénoncer la recrudescence de l'insécurité dans cette agglomération.

Selon des acteurs de la société civile, les cas de vols à main armée, souvent accompagnés de violences meurtrières, se multiplient ces derniers mois à Mambasa-centre, alimentant un climat de peur au sein de la population.

Le dernier incident remonte à mardi vers 19 heures. D'après des sources locales, une commerçante a été abattue par des hommes armés non identifiés dans son bistrot.

Ce meurtre a provoqué une vive émotion dans la localité. En signe de protestation, plusieurs jeunes sont descendus dans la rue, brûlant des pneus et perturbant la circulation dans certains quartiers.

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Conséquence : les boutiques, magasins et marchés sont restés fermés ce mercredi matin, tandis que plusieurs habitants ont préféré limiter leurs déplacements.

Les manifestants exigent l'arrestation des auteurs de ce meurtre ainsi que le démantèlement des réseaux criminels opérant dans la région. Ils réclament également un renforcement du dispositif sécuritaire afin de garantir la protection des personnes et de leurs biens.

Par ailleurs, ils appellent les autorités à prendre des mesures efficaces pour lutter contre la circulation incontrôlée des armes détenues par des groupes armés et des personnes non identifiées.

De leur côté, les autorités militaires relativisent la situation. Elles évoquent des incidents isolés et estiment que la situation sécuritaire demeure globalement calme grâce aux opérations menées par les forces de défense et de sécurité dans le territoire de Mambasa.

Malgré ces assurances, plusieurs habitants redoutent une détérioration de la sécurité et demandent des actions concrètes pour mettre fin aux violences qui endeuillent régulièrement leur territoire.