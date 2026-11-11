Congo-Kinshasa: Le Plan de développement 2027-2031 du Sud-Ubangi remis aux autorités provinciales

Le Plan de développement provincial (PDP) 2027-2031 du Sud-Ubangi a été officiellement remis lundi 10 novembre au gouverneur intérimaire de cette province. Élaboré à l'issue d'un vaste processus de consultations à travers les territoires et les villes de la province, ce document est appelé à servir de cadre de référence pour les politiques publiques, les investissements et les interventions des partenaires au développement au cours des cinq prochaines années.

Fruit d'une démarche participative, ce plan a associé les institutions provinciales, les services techniques de l'État, les représentants des entités territoriales, les organisations de la société civile, le secteur privé, les confessions religieuses ainsi que les communautés locales.

Selon ses concepteurs, l'objectif est de doter la province d'un outil de planification capable d'orienter les priorités de développement et les choix budgétaires pour la période 2027-2031.

Les autorités provinciales considèrent ce document comme une feuille de route destinée à accélérer le développement économique et social du Sud-Ubangi.

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Lors de la cérémonie de remise, le gouverneur intérimaire, Jean-René Galekwa, a insisté sur l'importance de la mise en valeur du capital humain, de la transformation économique et de la promotion de la bonne gouvernance pour assurer le succès du plan.

Il a également invité les investisseurs à s'intéresser davantage aux opportunités économiques offertes par la province.

Un appel à une mise en oeuvre inclusive

Parmi les recommandations formulées au cours du processus d'élaboration, plusieurs participants ont plaidé pour une mise en oeuvre participative des actions prévues.

Les représentants des peuples autochtones ont notamment demandé une meilleure prise en compte de leurs communautés dans l'exécution des programmes et projets retenus dans le document.

Pour les parties prenantes, l'efficacité du plan dépendra de l'implication de toutes les composantes de la société provinciale.

Avant son entrée en vigueur, le Plan de développement provincial 2027-2031 devra encore être examiné puis adopté par l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi.

Une fois validé, il constituera le principal instrument de planification du développement provincial et servira de cadre d'orientation aux interventions des pouvoirs publics et des partenaires techniques et financiers au cours des cinq prochaines années.