Congo-Kinshasa: L'ONU-Habitat et le Japon lancent un projet de 940 000 dollars en faveur de 15 000 déplacés dans l'Est

L'ONU-Habitat et le gouvernement du Japon ont lancé mardi 10 novembre à Kinshasa un projet de relèvement communautaire destiné à améliorer les conditions de vie d'environ 15 000 personnes affectées par les déplacements forcés dans les provinces du Tanganyika, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Dotée d'un financement de 940 000 dollars américains, cette initiative vise notamment à renforcer l'accès à la terre, à l'eau, aux services d'assainissement et à promouvoir la cohésion sociale dans les communautés touchées par les conflits.

Le lancement du projet a été marqué par un atelier de mobilisation des acteurs réunissant différents partenaires impliqués dans les actions de relèvement communautaire dans l'est de la République démocratique du Congo.

Selon les organisateurs, cette intervention entend répondre aux défis auxquels sont confrontées les populations déplacées et les communautés d'accueil, notamment en matière d'accès aux services de base et de protection des droits fonciers.

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Mis en oeuvre par ONU-Habitat grâce à un financement du gouvernement japonais, le projet s'articule autour de trois principaux volets : la gouvernance foncière, la résilience urbaine et l'amélioration de l'accès aux services essentiels, ainsi que le renforcement de la cohésion sociale et de la résilience communautaire.

L'ambition est de favoriser une reconstruction inclusive dans les zones affectées par les déplacements massifs de populations.

Favoriser la stabilité et le développement local

Le chef du Bureau Afrique centrale d'ONU-Habitat, Claude-Albert Meutchele Ngomsi, a salué le partenariat entre le Japon, la RDC et son organisation, qu'il considère comme un levier important pour soutenir les communautés fragilisées par les crises humanitaires.

Selon lui, cette collaboration doit permettre de transformer les défis liés aux déplacements forcés en opportunités de résilience, de stabilité et de développement durable.

Les provinces du Tanganyika, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu figurent parmi les régions les plus affectées par les mouvements de populations provoqués par les conflits armés.

Dans ces zones, l'accès à la terre, à l'eau potable, à l'assainissement et aux infrastructures de base demeure un défi majeur pour les déplacés et les communautés d'accueil.

À travers ce projet, l'ONU-Habitat et le gouvernement japonais espèrent contribuer à renforcer les conditions d'un retour durable à la stabilité et à améliorer les perspectives de relèvement économique et social des populations concernées.