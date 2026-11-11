Congo-Kinshasa: COP31 - Félix Tshisekedi plaide pour un meilleur accès du pays aux financements climatiques

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, participe ce mercredi 11 novembre au Sommet des chefs d'État et de gouvernement organisé dans le cadre de la 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), qui se tient à Antalya, en Turquie. Placé sous le thème « Vers un avenir durable, résilient et équitable », ce sommet de haut niveau se déroulera sur deux jours et réunira plusieurs dirigeants du monde autour des enjeux liés à la lutte contre le changement climatique.

À cette occasion, le chef de l'État congolais entend porter la voix de la République démocratique du Congo et mettre en avant le rôle stratégique du pays dans les efforts mondiaux de préservation de l'environnement. Selon la Présidence de la RDC, Félix Tshisekedi présentera notamment les atouts climatiques du pays, notamment ses vastes forêts tropicales, ses importantes ressources en eau et son exceptionnelle biodiversité.

La RDC compte également promouvoir le Couloir vert Kivu-Kinshasa, un vaste espace de conservation et de développement durable couvrant plus de 540 000 kilomètres carrés. Présenté comme l'un des projets phares du pays en matière de protection de l'environnement, ce corridor vise à concilier préservation des écosystèmes, développement économique et amélioration des conditions de vie des populations locales.

Le président Tshisekedi mettra également en avant le potentiel hydroélectrique de la RDC, avec une attention particulière portée au projet Grand Inga, considéré comme l'un des plus grands projets énergétiques du continent africain.

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Au cours de ses interventions, le chef de l'État devrait plaider en faveur d'engagements internationaux plus concrets en matière de financement climatique. L'objectif, selon la Présidence, est de permettre à la RDC de préserver durablement son patrimoine naturel tout en transformant ses richesses environnementales en opportunités de développement, de création d'emplois et de prospérité pour les populations congolaises.

La participation de la RDC à la COP31 intervient dans un contexte où les pays forestiers du bassin du Congo multiplient les plaidoyers pour une meilleure reconnaissance de leur contribution à la lutte contre le réchauffement climatique et pour un accès accru aux mécanismes internationaux de financement destinés à la protection des écosystèmes.

La COP31, ouvert à Antalya, en Turquie, se déroule du 9 au 20 novembre 2026.