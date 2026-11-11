Tunisie: Progression de 8% du résultat semestriel global 2026 des sociétés cotées à la bourse de Tunis

Le résultat semestriel global au titre de la première moitié de l'année 2026, des 65 sociétés cotées à la Bourse de Tunis ayant publié leurs états financiers semestriels, affiche une progression de 8% par rapport à la même période de l'année 2025, selon une note établie par les responsables de cette bourse.

Ce résultat global a atteint un montant de 1 702 millions de dinars (MD) contre 1 581MD. « Sur les 65 sociétés cotées ayant publié leurs états financiers semestriels, 60 ont dégagés des bénéfices et seulement 5 autres ont affiché des résultats déficitaires », soulignent les dirigeants de la Bourse de Tunis. D'un autre côté, ajoutent-ils, 37 sociétés cotées ont enregistré des résultats en amélioration au titre du premier semestre 2026 par rapport à la même période de 2025.

Concernant les sociétés qui composent le Tunindex20, elles ont accaparé 80% du résultat semestriel global, leur résultat s'est amélioré de 9,8% par rapport à celui du premier semestre 2025, soit un montant global de 1 354MD contre 1 233MD.

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Durant le premier semestre de l'année 2026, le résultat de l'ensemble des sociétés composant le secteur financier, le plus représenté avec 29 sociétés cotées, a connu une progression de 5,4% par rapport à la même période de l'année 2025, totalisant ainsi 1 110MD contre 1 053MD au 30 juin 2025. Selon toujours la note des responsables de la Bourse de Tunis, les 12 banques cotées ont réalisé un résultat semestriel global de 891MD, en progression de 2,7% par rapport à la même période de l'année 2025. La progression du résultat semestriel a touché 9 banques.

Concernant les 7 compagnies d'assurances cotées, elles ont affiché un résultat semestriel global en progression de 27,8% pour se situer à 131MD contre 102MD pour le premier semestre 2025. Pour les 7 sociétés de leasing cotées, le résultat global a légèrement progressé de 1,1% par rapport à la même période de l'année 2025 pour atteindre 55MD contre 54MD.

Le résultat global du secteur des services aux consommateurs a connu, de son côté, une progression de 6,2%. Le résultat semestriel global des 2 enseignes de la grande distribution, cotées en bourse (Monoprix et Magasin General), est largement positif pour se situer à 9,9MD contre 1,2MD durant la même période de l'année 2025.

Le résultat semestriel global des 4 concessionnaires automobiles cotés (hors UADH qui n'a pas publié) a régressé de 6,9%, pour se situer à 78MD contre 84MD durant la même période de l'année 2025.

Quid du secteur des biens de Consommation ? A ce niveau, les dirigeants de la Bourse de Tunis signalent que le résultat semestriel global a réalisé une progression de 20,6% par rapport à la même période de l'année écoulée, tirée principalement par le sous-secteur agroalimentaire et boissons qui a augmenté de 23,1%. Le résultat semestriel global des trois grands groupes opérant dans l'agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a augmenté de 22,1% pour atteindre 352MD contre 288MD durant le premier semestre 2025.

Concernant le secteur des industries, son résultat semestriel global a réalisé une augmentation de 21,2%, pour se situer à 43MD contre 35MD durant la même période de l'année 2025.

Le secteur matériaux de base a régressé de 37,4% aux termes du 1er semestre 2026 pour se situer à 34MD contre 55MD durant la même période de l'année 2025.

Le résultat semestriel global du secteur pétrole et gaz a, quant à lui, réalisé la plus forte progression avec 77,3%, pour se situer à 9MD contre 5MD durant la même période de l'année 2025.