Afrique de l'Ouest: Intégration monétaire africaine - Le gouverneur de la BCEAO plaide pour une harmonisation réglementaire

Le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), Jean-Claude Kassi Brou, a mis en avant l'expérience de l'Union monétaire ouest-africaine (Umoa) comme modèle de référence pour l'intégration monétaire africaine. Il a notamment insisté sur la nécessité d'une harmonisation réglementaire et d'une convergence macroéconomique solides, lors du panel des gouverneurs de banques centrales organisé à la clôture de l'Africa Financial Industry Summit (Afis 2026), le 4 novembre à Luanda, en Angola.

S'exprimant dans le cadre des réflexions sur la création d'une Banque centrale africaine, Jean-Claude Kassi Brou a rappelé les acquis de l'Umoa, qui regroupe huit Etats autour d'une monnaie commune et d'une Banque centrale unique. Il a souligné le rôle déterminant d'une institution monétaire indépendante, dotée d'un objectif clair de stabilité des prix et soutenue par une réglementation harmonisée ainsi qu'une supervision bancaire régionale.

Selon le gouverneur, ce dispositif contribue à la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l'inflation et à la croissance des économies de l'Union. Il favorise également la confiance et la prévisibilité, deux facteurs essentiels pour encourager l'investissement privé.

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Abordant le fonctionnement du marché financier régional, il a également mis en avant les mécanismes de solidarité entre Etats membres, qui leur permettent de mobiliser des ressources auprès d'investisseurs de l'ensemble de l'Union. La mutualisation des réserves de change constitue, à cet égard, un levier pour atténuer les difficultés économiques auxquelles un pays pourrait être confronté, notamment en cas de baisse de ses recettes d'exportation.

Toutefois, le gouverneur a rappelé que ces avantages reposent sur le respect de règles communes, notamment en matière d'endettement public et de maîtrise du déficit budgétaire. Il a ainsi insisté sur la nécessité d'un socle solide de convergence macroéconomique et d'une préparation rigoureuse avant toute avancée vers une intégration monétaire.

Enfin, il a appelé au rapprochement des règles encadrant les activités financières et leur supervision. Une telle harmonisation devrait faciliter les opérations transfrontalières des institutions financières, améliorer l'efficacité des paiements et contribuer au renforcement de l'intégration financière à l'échelle du continent.