Congo-Kinshasa: Pollution de CDM - Des ONG dénoncent le recul du ministère des Mines sur les réparations promises aux communautés

Une quinzaine d'organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que des représentants des communautés affectées par la pollution attribuée à l'entreprise Congo Dongfang Mining (CDM) ont exprimé leur inquiétude, mardi 10 novembre à Lubumbashi, face à la non-exécution des mesures de réparation annoncées en faveur des populations victimes.

Ces organisations dénoncent notamment le retard observé dans la mise en oeuvre des engagements pris à l'égard des quartiers touchés. De son côté, le ministère des Mines justifie cette situation par les difficultés financières rencontrées par l'entreprise concernée.

Un argument que rejettent les ONG, estimant que l'autorité de l'État ne peut subordonner l'application de ses décisions aux contraintes économiques d'un opérateur reconnu responsable de pollution.

Trois points de désaccord avec le ministère des Mines

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Selon ces organisations, les explications fournies par le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, sont en contradiction avec la décision ministérielle du 17 janvier 2026, notamment sur trois points jugés essentiels.

Le premier concerne les réparations financières destinées aux communautés affectées. Les ONG rappellent qu'un programme complémentaire de projets communautaires d'un montant global de 6 millions de dollars américains avait été prévu, soit 2 millions de dollars pour chacun des trois quartiers concernés : Kamisepe, Kamatete et Kasapa.

Pour elles, cette enveloppe de 6 millions USD constitue un engagement spécifique et additionnel qui ne devrait en aucun cas être intégré au cahier des charges ordinaire de l'entreprise.

Le deuxième point de désaccord porte sur les conditions de reprise des activités de CDM. Les représentants des communautés estiment que les difficultés financières invoquées par l'entreprise ne sauraient justifier un allègement des obligations imposées par les autorités publiques.

Les organisations rappellent également, au troisième point, que les mesures exigées de l'entreprise ne se limitaient pas à des compensations financières.

Parmi les engagements annoncés figuraient notamment la réalisation de 15 forages d'eau, la déviation des installations de la REGIDESO, la réhabilitation de la route de desserte de CDM ainsi que la prise en charge du suivi médical des populations affectées pendant une période de cinq ans.

Pour les ONG, le respect de l'ensemble de ces engagements demeure indispensable pour réparer les préjudices subis par les communautés locales et restaurer la confiance entre les populations, l'entreprise et les autorités publiques.