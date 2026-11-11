Congo-Kinshasa: Circulation de faux billets de banque à Bunia - Le maire ordonne l'identification de tous les cambistes

11 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le maire de la ville de Bunia, en Ituri, a ordonné l'identification de tous les cambistes et détenteurs de bureaux de change exerçant dans sa juridiction. Dans un communiqué dont Radio Okapi s'est procuré une copie ce mardi 10 novembre 2026, le commissaire supérieur Jean-Bosco Mbuyi Kola explique que cette mesure vise à lutter contre la circulation de faux billets de dollars américains et de francs congolais.

Selon les autorités, la présence de faux billets, ainsi que de coupures déchirées, effacées ou suspectes, est de plus en plus signalée dans les marchés et différents points de change de la ville. Des cambistes et responsables de bureaux de change sont notamment accusés de faciliter la mise en circulation de ces billets impropres à l'usage.

Face à cette situation, le maire rappelle que la contrefaçon de monnaie constitue une pratique illégale et met en garde ses auteurs contre d'éventuelles poursuites judiciaires.

Des cambistes saluent la décision

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La contrefaçon de monnaie est strictement interdite et constitue un crime punissable par la loi », a-t-il déclaré.

Pour assainir le secteur, Jean-Bosco Mbuyi Kola appelle tous les cambistes à se faire identifier et les encourage à adhérer, dans les meilleurs délais, à des associations reconnues par l'État.

Dans ce communiqué, signé depuis le 6 novembre, le maire invite également les administrateurs des marchés de la ville à prendre les mesures nécessaires pour éradiquer cette pratique qu'il juge préjudiciable à l'économie des habitants.

Parmi les cambistes interrogés par Radio Okapi, certains saluent cette initiative. D'autres estiment qu'elle devrait être accompagnée de mécanismes de contrôle plus stricts afin de garantir son efficacité sur le terrain.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.