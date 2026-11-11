Congo-Kinshasa: Ebola - L'aéroport de N'djili réceptionne 4,5 tonnes de kits de prévention

11 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'aéroport international de N'djili a réceptionné, mardi 10 novembre, 4,5 tonnes de kits d'hygiène offerts par la Fondation Angels. Cette dotation vise à renforcer les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola à Kinshasa.

Le représentant du commandant de l'aéroport international de N'djili a salué cette initiative, estimant qu'elle contribuera à protéger les usagers et à sauver des vies humaines.

Le lot est notamment composé de gels hydroalcooliques, de savons et d'autres produits destinés à renforcer les mesures d'hygiène et à réduire les risques de propagation de la maladie.

Un point stratégique pour la surveillance sanitaire

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Selon la Dre Francisca Takombe, coordinatrice des programmes de la Fondation Angels, ces équipements seront déployés à l'aéroport international de N'djili, considéré comme un point stratégique dans le dispositif de surveillance sanitaire.

« Il faut prendre cette maladie au sérieux. Certes, elle n'est pas encore arrivée à Kinshasa, mais nous devons mettre en pratique toutes les mesures de prévention nécessaires », a-t-elle déclaré.

Cette responsable souligne ainsi l'importance de renforcer les mécanismes de prévention aux principales portes d'entrée du pays afin de réduire les risques liés à une éventuelle propagation du virus.

Des équipements destinés aux usagers et au personnel

De son côté, le représentant du commandant de l'aéroport de N'djili a remercié la Fondation Angels pour cet appui et assuré que les kits seront effectivement utilisés au profit des passagers, des visiteurs et du personnel aéroportuaire.

« Nous vous remercions pour cet appui en faveur de l'aéroport de N'djili. Nous vous encourageons à poursuivre ce type d'actions aussi longtemps que cette maladie continuera de se propager à travers le pays », a-t-il indiqué.

La campagne de distribution se poursuivra ce mercredi à l'Hôtel du Gouvernement, au Commissariat général de la Police nationale congolaise ainsi qu'au Centre hospitalier du Cinquantenaire.

À travers ces différents sites à forte affluence, la Fondation Angels prévoit de distribuer au total sept tonnes de matériel d'hygiène dans le cadre de son action de prévention contre Ebola.

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