Tunisie: Budget 2027 - Les crédits du développement régional passent à 543,55 MD

Tunis — Le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a annoncé que les crédits de contractualisation alloués au programme régional de développement (PRD) atteindront 543,55 millions de dinars (MD) en 2027 contre 472,5 MD en 2026.

Il répondait, mercredi à l'aube, au palais du Bardo, aux interrogations des députés sur les projets de loi de finances, du budget de l'Etat et du budget économique.

Le programme de développement intégré (PDI) sera également renforcé, a t-il révélé, ajoutant que les crédits de ses trois tranches passeront à 250 MD en 2027 contre 190 MD en 2026 afin d'accélérer la réalisation des projets et d'élargir leur impact local et régional.

Tout en soulignant la dimension sociale des politiques gouvernementales, Abdelhafidh a affirmé que le rôle social de l'Etat "n'est ni un slogan ni une orientation conjoncturelle", mais "un choix constant". Il se traduit par des mesures concrètes visant à améliorer les conditions de vie des citoyens et à alléger les charges économiques.

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S'adressant aux députés, le ministre a assuré que le gouvernement continuera à consolider l'équité territoriale, pilier d'un développement global et équilibré.

Tout en soulignant l'importance centrale du PRD et du PDI, il a expliqué que ces programmes complètent les interventions sectorielles et répondent aux besoins des zones rurales et urbaines.

Ils réduisent aussi les disparités entre les régions et au sein d'une même région à travers le désenclavement, le développement des infrastructures et l'amélioration des services collectifs.

Il a cité à ce propos d'autres mesures, telles que la hausse des salaires, les lignes de financement pour les catégories éligibles, le renforcement du logement social et la promotion du transport.

D'autres actions sont prévues pour soutenir les catégories vulnérables et à revenu limité, faciliter l'accès aux services de base et consolider les fondements de la justice sociale.

Tout en soulignant que l'enjeu dépasse l'octroi de crédits, le ministre a insisté sur leur bonne utilisation, l'accélération des projets et l'obtention de résultats tangibles sur le terrain.

Le développement régional deviendrait ainsi un levier de justice sociale et d'équilibre territorial et un appui à une croissance inclusive et durable.